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Hollanda Millî Takımı, Johan Cruyff Arena'da Yunanistan'ı 7-0 yendiği görkemli galibiyetten üç gün sonra, pazartesi günü Almanya karşısına çıkacak. Teknik direktör Xavi'nin Frenkie de Jong'un yerine Teun Koopmeiners'i görevlendireceğini Voetbalzone öngörüyor. Berlin'deki Olympiastadion'da oynanacak dev maç saat 20.45'te başlayacak ve NPO3'ten canlı yayınlanacak.

De Jong, sakatlığı nedeniyle cumartesi günü kadrodan çıkarıldı ve Berlin'de forma giyemeyecek. Xavi daha önce Virgil van Dijk ve Brian Brobbey'yi de kadrodan çıkarmıştı. İki oyuncu da Yunanistan karşısındaki yedi gollü galibiyeti kaçırmıştı.

Pazartesi günü Almanya'da kaleyi Bart Verbruggen koruyacak. Savunmada değişiklik yok: Sağdan sola Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven ve Jurriën Timber ilk 11'de başlayacak.

Yunanistan maçında oyuna sonradan giren Koopmeiners, orta sahada De Jong'un yerini alacak. Joey Veerman ve Tijjani Reijnders, Hollanda'nın orta saha hattını tamamlayacak.

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Hollanda'nın hücum hattında da yeni bir isim yok. Yunanistan karşısında gol perdesini açan Crysencio Summerville, sağ kanatta bir kez daha şans bulacak. O maçta gol atan Donyell Malen en uçta oynayacak, Cody Gakpo ise sol kanattan tehlike yaratmaya çalışacak.

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Hollanda, Uluslar Ligi B Grubu'nda beş maçta topladığı 11 puanla lider durumda. Xavi'nin takımının üç puan gerisindeki Almanya ise üçüncü sırada.

Almanya, cuma günü Sırbistan deplasmanında aldığı 3-1'lik galibiyetle moral buldu. Teknik direktör Jürgen Klopp'un takımında gol atan isimler arasında Florian Wirtz de vardı.

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Hollanda ile Almanya eylül ayında Amsterdam'da da karşılaşmıştı. Konuk ekip galibiyete yakın görünürken Gakpo, duraklama dakikalarında skoru 1-1'e getirmişti.

İki ülke 50. kez karşı karşıya gelecek. Almanya 18, Hollanda ise 12 kez kazandı. Toplam 19 maç berabere bitti. Hollanda 80 gol atarken kalesinde 91 gol gördü.

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Hollanda Millî Takımı'nın muhtemel 11'i: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van de Ven, Timber; Koopmeiners, Veerman, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.