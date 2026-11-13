Hollanda Milli Takımı, Uluslar Ligi'ne cuma günü sahasında Yunanistan'a karşı oynayacağı maçla devam edecek. Xavi, sakatlanan kaptan Virgil van Dijk ve Brian Brobbey'nin yerlerine kimlerin oynayacağını belirlemek zorunda. Johan Cruyff Arena'daki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak ve canlı olarak NPO3'te yayımlanacak.

Van Dijk ve Brobbey, pazartesi günü Hollanda Milli Takımı kadrosundan ayrıldı. Xavi, savunma ve hücum hattındaki bu iki oyuncunun yerine kadroya kimseyi çağırmayacak ve Yunanistan karşısına 23 oyuncuyla çıkacak.

Brighton & Hove Albion'da çok iyi performans gösteren Bart Verbruggen, Hollanda Milli Takımı'nın kalesini koruyacak. Arsenal ile Premier Lig'in zirvesinde yer alan Jurriën Timber, sağ bekte başlayacak. Bu tercih, Real Madrid'de José Mourinho tarafından yedek bırakılan Denzel Dumfries'in yerine yapılacak.

Micky van de Ven'in stoper mevkisine geçmesiyle Ian Maatsen sol bekte başlayacak. Hollanda'nın diğer stoperi Jan Paul van Hecke olacak. Hollanda, Yunanistan deplasmanında 2-0 geriye düştüğü maçta skoru eşitleyerek bir puan almıştı (2-2).

Hollanda Milli Takımı'nda son olarak Dünya Kupası'nda forma giyen Frenkie de Jong yeniden fit durumda ve doğrudan ilk 11'de başlayacak. Joey Veerman ve Tijjani Reijnders, cuma günü Arena'da Hollanda orta sahasını tamamlayacak.

Gelecek maçlar NED UEFA Nations League A 14:45 GRE

Mexx Meerdink son millî maç döneminde etkileyici bir performans sergilese de forvette Donyell Malen başlayacak. Sağ kanattaki yeri artık garanti olan Crysencio Summerville'in yanı sıra Cody Gakpo da sol kanattan tehlike yaratmaya çalışacak.

Hollanda Milli Takımı'nın muhtemel 11'i: Verbruggen; Timber, Van Hecke, Van de Ven, Maatsen; De Jong, Veerman, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.