Hollanda Milli Takımı’nın muhtemel 11’i: Xavi, takımını iki hatta değiştiriyor

Hollanda Milli Takımı, Uluslar Ligi’ne perşembe günü Yunanistan deplasmanında devam ediyor. Teknik direktör Xavi, Voetbalzone’un tahminine göre takımında iki değişiklik yapıyor. Portakallar’ın maçı TSİ 20.45’te başlayacak ve NPO3’ten canlı yayınlanacak.

Bart Verbruggen, Xavi’nin güvenini koruyor ve kalede başlıyor. İspanyol çalıştırıcının tercih ettiği dörtlü savunmada bekler sağda Denzel Dumfries, solda ise Micky van de Ven olacak.

Xavi, Sırbistan maçındaki performansının ardından savunmanın merkezinde Jan Paul van Hecke’yi kulübeye çekiyor. Theo Janssen, Rondo programında savunmacıyı hatta “Hollanda Milli Takımı’nın en zayıf halkası” olarak nitelendirmişti. Jurriën Timber şimdi kaptan Virgil van Dijk’ın yanında şans buluyor.

Hollanda’nın orta sahasında sürpriz yok. Bu da Joey Veerman’ın bir kez daha ilk 11’de yer alacağı ve Ryan Gravenberch ile Tijjani Reijnders’in de ilk 11’de başlayacağı anlamına geliyor.

Ruud Gullit, Rondo’da pazar günü Belgrad’da iki gol atan Crysencio Summerville ile Mexx Meerdink’in çalışma isteğinden övgüyle söz etti. Her iki hücum oyuncusu da Yunanistan karşısında ilk 11’de başlıyor.

Xavi, sakatlığı nedeniyle Cody Gakpo’nun adını kadrodan çıkarmak zorunda kaldı; Gakpo, Hollanda Milli Takımı’nın kampından ayrıldı. Sol kanatta şimdi kendini gösterme sırası Ruben van Bommel’de.

Hollanda Milli Takımı’nın muhtemel 11’i: Verbruggen; Dumfries, Timber, Van Dijk, Van de Ven; Veerman, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Meerdink, Van Bommel.