Hollanda Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ne cuma günü sahasında Yunanistan karşısında devam edecek. Xavi, sakatlanan kaptan Virgil van Dijk ve Brian Brobbey'nin yerlerine kimin oynayacağını belirlemek zorunda. Johan Cruyff Arena'daki mücadele saat 20.45'te başlayacak ve NPO3'ten canlı yayımlanacak.

Van Dijk ve Brobbey, pazartesi günü Hollanda Milli Takımı kadrosundan ayrıldı. Xavi, savunma ve hücum oyuncularının yerine kadroya yeni isimler çağırmayacak; Yunanistan karşısına 23 oyuncuyla çıkacak.

Brighton & Hove Albion'da çok iyi performans gösteren Bart Verbruggen, Hollanda Milli Takımı'nın kalesini koruyacak. Arsenal ile Premier League'in zirvesinde yer alan Jurriën Timber sağ bekte ilk 11'de başlayacak. Real Madrid'de José Mourinho tarafından yedek kulübesinde tutulan Denzel Dumfries ise bu tercihle ilk 11 dışında kalacak.

Micky van de Ven'in savunmanın merkezine geçmesi nedeniyle Ian Maatsen sol bekte başlayacak. Hollanda'nın diğer stoperi Jan Paul van Hecke olacak. Hollanda, Yunanistan deplasmanında 2-0 geriye düştüğü maçtan 2-2'lik beraberlikle bir puan çıkarmıştı.

Hollanda Milli Takımı formasıyla son kez Dünya Kupası'nda oynayan Frenkie de Jong yeniden formuna kavuştu ve doğrudan ilk 11'de başlayacak. Cuma günü Arena'da Hollanda orta sahasını Joey Veerman ve Tijjani Reijnders tamamlayacak.

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Mexx Meerdink önceki millî maç döneminde etkileyici bir performans sergiledi ancak forvette Donyell Malen başlayacak. Crysencio Summerville sağ kanadın değişmez ismi hâline gelirken Cody Gakpo'nun soldan tehlike yaratması bekleniyor.

Hollanda Milli Takımı'nın muhtemel ilk 11'i: Verbruggen; Timber, Van Hecke, Van de Ven, Maatsen; De Jong, Veerman, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.