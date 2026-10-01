Hollanda Milli Takımı, perşembe günü UEFA Uluslar Ligi’ne Yunanistan deplasmanında devam edecek. Teknik direktör Xavi’nin takımında iki değişiklik yapacağı tahmin ediliyor, Voetbalzone böyle öngörüyor. Hollanda’nın maçı TSİ 20.45’te başlayacak ve NPO3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bart Verbruggen, Xavi’nin güvenini koruyor ve kalede başlayacak. İspanyol teknik adamın tercih ettiği dörtlü savunmada beklerde Denzel Dumfries (sağ) ve Micky van de Ven (sol) görev yapacak.

Xavi, Jan Paul van Hecke’yi savunmanın merkezinde oynatamayacak, çünkü Tottenham Hotspur’un savunmacısı sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Theo Janssen ise Rondo programında savunmacıyı “Hollanda Milli Takımı’nın açık ara en zayıf halkası” olarak nitelendirdi. Jurriën Timber şimdi kaptan Virgil van Dijk’ın yanında forma şansı bulacak.

Hollanda’nın orta sahasında sürpriz yok. Bu da Joey Veerman’ın yine ilk 11’de sahaya çıkacağı ve Ryan Gravenberch ile Tijjani Reijnders’in de ilk 11’de yer alacağı anlamına geliyor.

Ruud Gullit, Rondo’da pazar günü Belgrad’da iki gol atan Crysencio Summerville ile Mexx Meerdink’in çalışma isteğinden övgüyle söz etti. İki hücum oyuncusu da Yunanistan karşısında maça ilk 11’de başlayacak.

Xavi, Cody Gakpo’nun sakatlığı nedeniyle adını kadrodan çıkarmak zorunda kaldı; Gakpo, Hollanda Milli Takımı’nın kampından ayrıldı. Sol kanatta bu kez kendini gösterme sırası Ruben van Bommel’de olacak.

Hollanda Milli Takımı’nın muhtemel 11’i: Verbruggen; Dumfries, Timber, Van Dijk, Van de Ven; Veerman, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Meerdink, Van Bommel.