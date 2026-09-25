Hollanda Milli Takımı'nın muhtemel 11'i: Xavi kadroda iki değişiklik yapıyor

Hollanda Milli Takımı, Uluslar Ligi grup aşamasına pazar günü Sırbistan karşısında devam ediyor. Teknik direktör Xavi’nin takımında iki değişiklik yapması bekleniyor; Voetbalzone bunu öngörüyor. Belgrad’daki maç TSİ 18.00’de başlayacak ve NPO1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bart Verbruggen, Almanya karşısında son anda bir puanı kurtaran Hollanda Milli Takımı’nda yine kalede başlayacak (1-1). Denzel Dumfries sağda, Micky van de Ven solda bek olarak görev yapacak. Kaptan Virgil van Dijk’a, perşembe günkü performansının ardından epey eleştiri alan Jan Paul van Hecke eşlik edecek.

Joey Veerman, Almanya maçında oyuna girdikten sonra etkili bir performans sergiledi ve pazar günü ilk 11’de kendini gösterme şansı bulacak. Bu nedenle Quinten Timber yedek kulübesine çekilecek. Orta sahada ise başka değişiklik beklenmiyor; Ryan Gravenberch ile Tijjani Reijnders ilk 11’de yer alacak.

Brian Brobbey sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı ve Hollanda Milli Takımı kadrosunda yerini Joshua Zirkzee aldı. Ancak Sırbistan karşısında hücumun merkezinde Mexx Meerdink olacak. AZ’li oyuncu, Almanya karşısındaki sonradan oyuna girişinde iyi bir izlenim bıraktı ve bir golü iptal edildi. Rafael van der Vaart, NOS’a yaptığı açıklamada, "İyi iş çıkardı ve tek santrfor o. Bence onu aynen sahada tutmak gerekir" dedi.

Crysencio Summerville sağ kanattaki ilk 11 yerini koruyor; Almanya karşısında gol bulan Cody Gakpo ise solda görev yapacak. Ruben van Bommel uzatma dakikalarında şık bir asist yapmıştı, ancak yine yedek başlayacak.

Hollanda Milli Takımı’nın muhtemel 11’i: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Veerman, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Meerdink, Gakpo.