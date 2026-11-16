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Hollanda Millî Takımı, Johan Cruyff Arena'da Yunanistan'ı 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmesinden üç gün sonra, pazartesi günü Almanya ile karşılaşacak. Teknik direktör Xavi'nin Frenkie de Jong'un yerine Teun Koopmeiners'i görevlendireceği tahmininde bulunan yayın organı Voetbalzone. Berlin'deki Olympiastadion'da oynanacak dev maç saat 20.45'te başlayacak ve NPO3'ten canlı yayımlanacak.

De Jong, cumartesi günü sakatlığı nedeniyle kadrodan çıktı ve bu yüzden Berlin'de forma giyemeyecek. Xavi daha önce Virgil van Dijk ve Brian Brobbey'nin isimlerini de listeden çıkarmıştı. İki oyuncu, Yunanistan karşısındaki yedi gollü galibiyette oynayamamıştı.

Pazartesi günü Almanya'da kaleyi Bart Verbruggen koruyacak. Savunmada değişiklik olmayacak; sağdan sola Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven ve Jurriën Timber ilk 11'de başlayacak.

Yunanistan karşısında oyuna sonradan giren Koopmeiners, orta sahada De Jong'un yerini alacak. Hollanda'nın orta saha üçlüsünü Joey Veerman ve Tijjani Reijnders tamamlayacak.

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Hollanda'nın hücum hattında da yeni bir isim yok. Yunanistan karşısında gol perdesini açan Crysencio Summerville, sağ kanatta bir kez daha şans bulacak. O maçta o da gol atan Donyell Malen en uçta görev yapacak; Cody Gakpo ise sol kanattan tehlike yaratmaya çalışacak.

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Hollanda, UEFA Uluslar Ligi B Grubu'nda beş maçta topladığı 11 puanla lider. Xavi'nin takımının üç puan gerisindeki Almanya ise üçüncü sırada.

Almanya, cuma günü Sırbistan deplasmanında aldığı 1-3'lük galibiyetle moral buldu. Teknik direktör Jürgen Klopp'un takımında gol atan isimler arasında Florian Wirtz de vardı.

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Hollanda ile Almanya, eylül ayında Amsterdam'da da karşılaşmıştı. Konuk ekip galibiyete yakın görünürken Gakpo, uzatma dakikalarında skoru 1-1'e getirmişti.

İki ülke 50. kez karşı karşıya gelecek. Almanya 18, Hollanda ise 12 kez kazandı. Toplam 19 maç berabere bitti. Hollanda 80 gol atarken kalesinde 91 gol gördü.

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Hollanda Millî Takımı'nın muhtemel 11'i: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van de Ven, Timber; Koopmeiners, Veerman, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.