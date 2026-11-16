Hollanda Milli Takımı'nın muhtemel 11'i: Xavi, De Jong'un yerine kimi seçecek?

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Hollanda Milli Takımı, Johan Cruijff ArenA'da Yunanistan'ı 7-0 yenmesinden üç gün sonra, pazartesi günü Almanya ile karşılaşacak. Teknik direktör Xavi'nin Frenkie de Jong'un yerine Teun Koopmeiners'i seçeceğini öngören yayın ise Voetbalzone. Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak dev maç saat 20.45'te başlayacak. Maçın canlı yayımlanacağı kanal NPO3.

De Jong, cumartesi günü sakatlığı nedeniyle kadrodan çekildi ve bu yüzden Berlin'de olmayacak. Xavi, Yunanistan'a karşı alınan 7-0'lık galibiyeti de kaçıran Virgil van Dijk ve Brian Brobbey'yi daha önce kadrodan çıkarmıştı.

Almanya deplasmanında pazartesi günü kaleyi Bart Verbruggen koruyacak. Savunmada değişiklik yok: Sağdan sola Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven ve Jurriën Timber ilk 11'de başlayacak.

Yunanistan karşısında oyuna sonradan giren Koopmeiners, orta sahada De Jong'un yerini alacak. Joey Veerman ve Tijjani Reijnders, Hollanda Milli Takımı'nın bu hattını tamamlayacak.

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Hollanda Milli Takımı'nın hücum hattında da yeni bir isim yok. Yunanistan karşısında gol perdesini açan Crysencio Summerville, sağ kanatta bir şans daha bulacak. O maçta gol atan Donyell Malen en uçta görev yapacak; Cody Gakpo ise sol kanattan tehlike yaratmaya çalışacak.

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Hollanda, UEFA Uluslar Ligi B Grubu'nda beş maçta topladığı 11 puanla lider. Almanya, Xavi'nin takımının üç puan gerisinde üçüncü sırada.

Almanya, cuma günü Sırbistan deplasmanında aldığı 3-1'lik galibiyetle moral buldu. Teknik direktör Jürgen Klopp'un takımında gol atan isimler arasında Florian Wirtz de vardı.

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Hollanda ile Almanya, eylül ayında Amsterdam'da da karşılaşmıştı. Gakpo uzatma dakikalarında skoru 1-1'e getirene kadar konuk ekip galibiyete yakın görünüyordu.

İki ülke 50. kez karşı karşıya gelecek. Almanya 18, Hollanda ise 12 kez kazandı. Toplam 19 maç berabere bitti. Hollanda 80 gol attı, kalesinde 91 gol gördü.

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Hollanda Milli Takımı'nın muhtemel 11'i: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van de Ven, Timber; Koopmeiners, Veerman, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.