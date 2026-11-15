Reklam

Hollanda Milli Takımı, Johan Cruyff Arena'da Yunanistan'ı 7-0 mağlup ettiği maçtan üç gün sonra, pazartesi günü Almanya ile karşılaşacak. Voetbalzone, milli takım teknik direktörü Xavi'nin Frenkie de Jong'un yerine Teun Koopmeiners'e görev vereceğini öngörüyor. Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak dev maç saat 20.45'te başlayacak ve NPO3'ten canlı yayınlanacak.

De Jong, cumartesi günü sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı ve Berlin'de forma giyemeyecek. Xavi, Virgil van Dijk ve Brian Brobbey'yi de daha önce kadro planlarından çıkarmıştı. İki oyuncu da Yunanistan karşısında alınan yedi gollü galibiyette görev yapmamıştı.

Almanya deplasmanında pazartesi günü kaleyi Bart Verbruggen koruyacak. Savunmada değişiklik beklenmiyor. Sağdan sola Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven ve Jurriën Timber ilk 11'de başlayacak.

Yunanistan karşısında oyuna sonradan giren Koopmeiners, orta sahada De Jong'un yerini alacak. Hollanda Milli Takımı'nın orta saha üçlüsünü Joey Veerman ve Tijjani Reijnders tamamlayacak.

Reklam Reklam

Hollanda'nın hücum hattında da değişiklik beklenmiyor. Yunanistan karşısında gol perdesini açan Crysencio Summerville, sağ kanatta bir kez daha şans bulacak. Aynı maçta gol atan Donyell Malen en uçta oynayacak, Cody Gakpo ise sol kanattan tehlike yaratmaya çalışacak.

Related Topics

Gelecek maçlar GER UEFA Nations League A 14:45 NED

Hollanda, UEFA Uluslar Ligi B Grubu'nda beş maçta topladığı 11 puanla lider durumda. Almanya ise Xavi'nin takımının üç puan gerisinde, üçüncü sırada yer alıyor.

Almanya, cuma günü Sırbistan deplasmanında aldığı 1-3'lük galibiyetle moral buldu. Teknik direktör Jürgen Klopp'un takımında gol atan isimler arasında Florian Wirtz de vardı.

Reklam

Hollanda ile Almanya, eylül ayında Amsterdam'da da karşılaşmıştı. Konuk ekip galibiyete yakın görünürken Gakpo, uzatma dakikalarında attığı golle skoru 1-1'e getirmişti.

İki ülke 50. kez karşı karşıya gelecek. Almanya 18, Hollanda ise 12 galibiyet aldı. Toplam 19 maç berabere bitti. Hollanda bu karşılaşmalarda 80 gol atarken 91 gol yedi.

Reklam

Hollanda Milli Takımı'nın muhtemel ilk 11'i: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van de Ven, Timber; Koopmeiners, Veerman, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.