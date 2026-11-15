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Hollanda Millî Takımı, Johan Cruyff Arena'da Yunanistan'ı 7-0 gibi çarpıcı bir skorla mağlup etmesinden üç gün sonra, pazartesi günü Almanya ile karşılaşacak. Voetbalzone'un tahminine göre teknik direktör Xavi, Frenkie de Jong'un yerine Teun Koopmeiners'e görev verecek. Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak dev maç saat 20.45'te başlayacak ve NPO3'ten canlı yayımlanacak.

De Jong, cumartesi günü sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı ve Berlin'de forma giyemeyecek. Xavi daha önce de Virgil van Dijk ve Brian Brobbey'i kadrodan çıkarmıştı; iki oyuncu Yunanistan karşısındaki yedi gollü galibiyeti kaçırmıştı.

Pazartesi günü Almanya'da kaleyi Bart Verbruggen koruyacak. Savunmada değişiklik olmayacak; sağdan sola Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven ve Jurriën Timber ilk 11'de başlayacak.

Yunanistan karşısında sonradan oyuna giren Koopmeiners, orta sahada De Jong'un yerini alacak. Hollanda Millî Takımı'nın orta saha üçlüsünü Joey Veerman ve Tijjani Reijnders tamamlayacak.

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Hollanda'nın hücum hattında da yeni bir isim yok. Yunanistan karşısında gol perdesini açan Crysencio Summerville, sağ kanatta bir kez daha şans bulacak. O maçta gol atan Donyell Malen en uçta oynayacak, Cody Gakpo ise sol kanattan tehlike yaratmaya çalışacak.

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Hollanda, Uluslar Ligi B Grubu'nda beş maçta topladığı 11 puanla lider. Xavi'nin takımını üç puan geriden takip eden Almanya ise üçüncü sırada.

Almanya, cuma günü Sırbistan deplasmanında aldığı 3-1'lik galibiyetle moral buldu. Teknik direktör Jürgen Klopp'un takımında gol atan isimler arasında Florian Wirtz de vardı.

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Hollanda ile Almanya, eylül ayında Amsterdam'da da karşılaşmıştı. Konuk ekip galibiyete yakın görünürken Gakpo, uzatma dakikalarında attığı golle skoru 1-1'e getirmişti.

İki ülke 50. kez karşı karşıya gelecek. Almanya 18, Hollanda ise 12 kez kazandı. Toplam 19 maç beraberlikle sonuçlandı. Hollanda 80 gol atarken kalesinde 91 gol gördü.

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Hollanda Millî Takımı'nın muhtemel 11'i: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van de Ven, Timber; Koopmeiners, Veerman, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.