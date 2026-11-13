Hollanda Milli Takımı, Uluslar Ligi'ne cuma günü evinde Yunanistan karşısında devam edecek. Xavi, sakatlanan kaptan Virgil van Dijk ve Brian Brobbey'nin yerlerine oynayacak isimleri belirlemek zorunda. Johan Cruyff Arena'daki mücadele saat 20.45'te başlayacak ve NPO3'ten canlı yayınlanacak.

Van Dijk ve Brobbey, pazartesi günü Hollanda Milli Takımı kadrosundan ayrıldı. Xavi, savunma ve hücum oyuncularının yerine kadroya yeni isimler çağırmayacak; Yunanistan karşısına 23 oyuncuyla çıkacak.

Brighton & Hove Albion'da çok iyi performans gösteren Bart Verbruggen, Hollanda'nın kalesini koruyacak. Arsenal ile Premier League'in zirvesinde yer alan Jurriën Timber sağ bekte başlayacak. Bu tercih, Real Madrid'de José Mourinho tarafından yedek kulübesinde tutulan Denzel Dumfries'in ilk 11'deki yerini kaybetmesi anlamına geliyor.

Micky van de Ven'in savunmanın merkezine geçmesiyle Ian Maatsen sol bekte başlayacak. Hollanda'nın diğer stoperi Jan Paul van Hecke olacak. Hollanda, Yunanistan deplasmanında 2-0 geriye düştüğü maçta skoru 2-2'ye getirerek bir puan almıştı.

Hollanda formasıyla son olarak Dünya Kupası'nda oynayan Frenkie de Jong yeniden fit durumda ve doğrudan ilk 11'de sahaya çıkacak. Joey Veerman ve Tijjani Reijnders, cuma günü Arena'da Hollanda'nın orta sahasını tamamlayacak.

Gelecek maçlar NED UEFA Nations League A 14:45 GRE

Mexx Meerdink önceki milli maç döneminde etkileyici bir performans sergiledi ancak santrforda Donyell Malen başlayacak. Crysencio Summerville'in sağ kanattaki yeri artık garanti; Cody Gakpo ise sol kanattan tehlike yaratmaya çalışacak.

Hollanda Milli Takımı'nın muhtemel 11'i: Verbruggen; Timber, Van Hecke, Van de Ven, Maatsen; De Jong, Veerman, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.