Hollanda Milli Takımı, Uluslar Ligi'ne cuma günü evinde Yunanistan'a karşı oynayacağı maçla devam edecek. Teknik direktör Xavi Hernández, Hollanda'nın ilk 11'ini açıkladı. Johan Cruijff ArenA'daki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Virgil van Dijk ve Brian Brobbey, pazartesi günü Hollanda Milli Takımı kadrosundan ayrıldı. Xavi, yerlerine yalnızca Sepp van den Berg'i çağırdı ancak Van den Berg cuma günkü maçın kadrosunda yer almıyor. Çünkü kadro en fazla 23 oyuncudan oluşabiliyor.

Brighton & Hove Albion'da çok iyi performans gösteren Bart Verbruggen, Hollanda'nın kalesini koruyacak. Arsenal ile Premier Lig'de zirvede yer alan Jurriën Timber sol bekte başlayacak. Sağ bekte ise Real Madrid'de José Mourinho tarafından yedek kulübesinde tutulan Denzel Dumfries görev yapacak.

Savunmanın göbeğinde Jan Paul van Hecke ve Micky van de Ven yer alacak. İkili, sık sık birlikte oynadıkları Tottenham Hotspur'dan birbirini tanıyor.

Hollanda formasıyla son olarak Dünya Kupası'nda oynayan Frenkie de Jong yeniden sağlığına kavuştu ve doğrudan ilk 11'de sahaya çıkacak. Takım kaptanlığını da o yapacak. Cuma günü ArenA'da Hollanda orta sahasını Joey Veerman ve Tijjani Reijnders tamamlayacak.

Mexx Meerdink önceki milli maç döneminde etkileyici bir performans sergilese de santrforda Donyell Malen başlayacak. Crysencio Summerville sağ kanadın değişmez ismi hâline gelirken Cody Gakpo'nun soldan tehlike yaratması bekleniyor.

Hollanda'nın ilk 11'i: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van de Ven, Timber; De Jong, Veerman, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.

Yunanistan'ın ilk 11'i: Tzolakis; Rota, Mavropanos, Retsos, Tsimikas; Karetsas, Kourbelis, Androutsos, Tzolis; Pavlidis, Ioannidis.