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Hollanda Milli Takımı'nın Almanya karşısında aldığı sarsıcı 5-0'lık yenilginin ardından teknik direktör Xavi Hernández, oyuncuları hakkında sert konuştu. Katalan teknik adam, NOS muhabiri Jeroen Stekelenburg'a yaptığı açıklamada özellikle takımın mentalitesini eleştirdi ve değişikliklerin sinyalini verdi.

Xavi, Berlin'deki tarihi hezimetin ardından oyuncularından açıklama istemek için doğrudan soyunma odasına gitti. "Ne olduğunu anlamaya çalıştığım için oyuncularla konuştum. Öncelikle taraftarlardan özür dilemeliyiz, çünkü bugün futbol oynamadık. Sahada olması gereken ilke ve değerlerden, mücadele azminden eser yoktu. Hiçbir şey yoktu."

Teknik direktör, daha önce Yunanistan karşısında alınan 7-0'lık galibiyetle bu maç arasındaki farkın büyüklüğünü anlamakta zorlanıyor. "Yunanistan'a karşı mücadele azmi, yoğunluk, tempo ve tutkuyla tarihi bir maç oynadık. Bugün ise tam tersiydi. Belki de buraya yeni gelmiş olmamdan kaynaklanıyor ama oyuncuların mentalitesini anlamaya çalışıyorum. Belki de eksik olan budur."

Xavi'ye göre oyuncular da bu süreçte neyin yanlış gittiğini dile getirdi. "Birbirimizle konuşmamız iyi oldu. Artık nerede olduğumuzu biliyoruz. Harika şeyler ortaya koyacak kaliteye sahibiz ama bugün bunun tam tersini yaptık. Bugüne kadar her oyuncuyla son derece gurur duyuyordum ama bu inanılmaz. Bir teknik direktör olarak benim için şok."

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Xavi, sert eleştirilerine rağmen oyuncularıyla öfkeli bir şekilde konuşmadığını vurguladı. "Hayır, şu anda konuştuğum tonla konuştum. Normalde her durumu anlamaya çalışırım ama bunu kesinlikle kabul edemeyiz. Bugünden itibaren birçok şey değişmeli. Doğru mücadele azmini gösteren oyunculara ihtiyacımız var."

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Bu kötü performansın gelecek millî maçların kadrosunu etkileyip etkilemeyeceği sorulduğunda Xavi şu yanıtı verdi: "Kararlar alacağız. Bu, teknik direktör olarak benim sorumluluğum. Mart ayına kadar vaktimiz var. Her hâlükârda en önemli hedefimize ulaştık: Uluslar Ligi'nde çeyrek finaldeyiz. Buradan yola çıkarak gelişmeye devam etmeliyiz."

Xavi, kaptan Virgil van Dijk ile ikinci kaptan Frenkie de Jong'un yokluğunu bir gerekçe olarak kullanmak istemedi. Taktiksel mazeretler de öne sürmedi. "Bugünkü sonucun yüzde 99'u sahadaki ilke ve değerlerimizle ilgiliydi. Pozisyonlar ürettik ama Almanya çok iyi oynadığı için zorlandık da. Onlar, bizim görmek istediğimiz agresiflik ve tutumla oynadı."

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Hollanda Milli Takımı, ağır yenilgiye rağmen çeyrek finale yükselse de Xavi bu maçı ciddi bir uyarı olarak görüyor. "Bugün utanç vericiydi. Oyuncuları takip etmeye ve ne olduğunu analiz etmeye devam etmeliyiz. Bugünden itibaren yeniden sıfırdan başlıyoruz. İyi bir şey inşa ediyorduk ama bugün tam tersini gördük. Her şeyden önce taraftarlardan özür dilemeliyiz."

Son olarak Xavi'ye bu yenilginin futbol kariyerindeki en büyük hayal kırıklıklarından biri olup olmadığı soruldu. "Kesinlikle, bu onlardan biri. Ama bundan ders çıkaracağız. Zor bir durum ve oyuncular da bundan çok şey öğrenecek." Teknik direktör, Yunanistan maçıyla arasındaki farka özellikle şaşırmıştı. "Üç gün önce hem tutumumuz hem de futbolumuz açısından inanılmaz bir maç oynamıştık. Bugün o tutumdan eser kalmamıştı."