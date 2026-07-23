Mark van Bommel, Belçika’nın yeni milli takım teknik direktörü olmaya çok yakın. Ancak etrafında bir teknik ekibin de oluşturulması gerekecek. Het Nieuwsblad’ın haberine göre Maarten Martens’in, Boudewijn Zenden ile birlikte yardımcı antrenörlerden biri olması bekleniyor.

42 yaşındaki Martens, ocak ayında AZ’den gönderilmesinin ardından boşta. Bir dizi hayal kırıklığı yaratan sonucun ardından kulüpteki görevine son verilmişti. Van Bommel’in ekibine katılması halinde bu dönemin yakında sona ermesi mümkün görünüyor.

Martens aslında birinci adam olsa da ve bu yılın başlarında Anderlecht’in gündemine gelmiş olsa da, kariyerine şimdi Belçika Milli Takımı’nda yardımcı antrenör olarak devam edecek. Martens, oyunculuğu döneminde Kırmızı Şeytanlar formasını dokuz kez giydi, ancak son maçı 2010 yılına dayanıyor. Bu nedenle Belçikalıların ‘Altın Jenerasyon’unun bir parçası olmayı kıl payı kaçırdı.

Ayrıca Het Nieuwsblad, bu ekibin ağırlıklı olarak Hollandalılardan oluşmasını bekliyor. Şu anda adı güçlü şekilde anılan isimlerden biri de Zenden. Hollanda Milli Takımı formasını 54 kez giyen Zenden, daha önce Van Bommel’in başantrenör olduğu dönemde PSV’de de görev yapmıştı.

Zenden’in teknik ekibe eklenmesinin büyük avantajlarından biri, Olympique Marsilya döneminden bu yana hâlâ oldukça iyi Fransızca konuşabiliyor olması. Van Bommel henüz bu yetkinliğe sahip değil, ancak milli takım teknik direktörü olabilmek için Fransızcasını ciddi şekilde geliştirmeye istekli.

Van Bommel’in göreve getirilmesinin önümüzdeki günlerde resmen açıklanması bekleniyor. 49 yaşındaki teknik adam için 2028’e kadar sürecek bir sözleşme hazır ve Belçika bu süreçte Avrupa Şampiyonası’nda iddialı olmayı hedefliyor.

Oğlu Ruben van Bommel de artık herhangi bir sorun beklemediğini ima etti. “Bu ne zaman yayınlanacak?” dedi ESPN kamerasına gülerek. “Her şey yolundaysa bu iş olur. Yoksa bunu yayından çıkarırsınız.”