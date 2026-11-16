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Hollanda Milli Takımı, Uluslar Ligi çeyrek final kurasında cuma günü hangi ülkelerle eşleşebileceğini biliyor. Almanya karşısındaki ağır 5-0'lık yenilginin ardından teknik direktör Xavi Hernández'in ekibini yine son derece zorlu bir rakip bekleyebilir. Hollanda'nın karşısına çıkabilecek üç ülke Fransa, İngiltere ve Portekiz. Ancak Portekiz'in grup liderliğinin henüz kesinleşmesi gerekiyor.

Hollanda, pazartesi akşamı Berlin'deki Olympiastadion'da Almanya karşısında ağır bir yenilgi aldı. Teknik direktör Jürgen Klopp'un ekibi 5-0 kazanırken Hollanda'nın birkaç gün önce Yunanistan karşısında aldığı etkileyici 7-0'lık galibiyet de geri planda kaldı. Bu ağır yenilgiye rağmen Hollanda Milli Takımı, her grupta ilk iki sırayı alan takımların çeyrek finale yükseldiği Uluslar Ligi'nde yoluna devam ediyor.

Son sekiz takımın eşleşmelerini belirleyecek kura çekimi, 20 Kasım Cuma günü UEFA'nın merkezinin bulunduğu İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak. Saat 12.00'den itibaren dört çeyrek final eşleşmesi belirlenecek ve Hollanda'nın sıradaki rakibi netleşecek. Kurada grup liderleriyle ikinci sırayı alan takımlar arasında önemli bir ayrım bulunuyor; bu nedenle Hollanda her ülkeyle eşleşemeyecek.

Dört grup lideri kuraya seri başı olarak katılırken gruplarını ikinci bitiren dört takım seri başı olmayacak. Hollanda, Almanya'nın arkasında kaldığı için başka bir grubun lideriyle eşleşecek. Grup aşamasında karşılaşan ülkeler çeyrek finalde yeniden birbirlerine rakip olamıyor.

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Olası rakiplerden biri, 1. Grup'u lider bitirerek seri başı olmayı garantileyen Fransa. Fransızlar, çeyrek final biletini alan Belçika'nın önünde yer aldı. Hollanda için Fransa ile karşılaşmak, özellikle savunmasının Almanya karşısında gösterdiği kırılganlığın ardından, son derece zorlu bir sınav anlamına gelecek.

İngiltere de Hollanda Milli Takımı'nın olası rakipleri arasında. İngilizler, İspanya, Hırvatistan ve Çekya'nın da yer aldığı 3. Grup'u lider bitirmeyi garantiledi. İspanya ise ikinci sırada yer aldığı için Hollanda ile eşleşemeyecek; iki ülke de kuraya seri başı olmadan katılacak.

Üçüncü olası rakip, Portekiz'in liderliğe doğru ilerlediği 4. Grup'tan çıkacak. Portekiz çeyrek finale katılmayı garantiledi ancak grup liderliğini henüz kesinleştirmedi. Danimarka ile Norveç, 17 Kasım Salı günü ikinci bilet için doğrudan karşı karşıya gelecek. Portekiz ise aynı akşam Galler'le oynayacak.