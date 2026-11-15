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Cody Gakpo, Hollanda millî takımında genellikle sol kanatta oynuyor. Ancak Uluslar Ligi'ndeki Almanya-Hollanda maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında, Liverpoollu hücum oyuncusunun sağ kanatta görev alması gündeme geldi.

"Bunu kendisine sorabilirsiniz. Ama bence solda daha rahat. Fark yaratabilecek üst düzey bir oyuncu. 9 numara ya da ikinci forvet olarak da oynayabilir." Hollanda Teknik Direktörü Xavi, pazar günü Berlin'de düzenlenen basın toplantısında böyle konuştu.

Teknik direktör, hücum oyuncusunu överek, "Yunanistan karşısında gol atmadı, asist de yapmadı. Ama buna rağmen harika bir maç çıkardı. Cody, rakibe sürekli zorluk yaşattı. Joey Veerman'a attığı paslarda da etkiliydi; bu sayede sürekli hücum edebildik" dedi.

Hollanda millî takımını takip eden gazeteci Martijn Krabbendam, sağ kanat tartışmasını daha sonra Gakpo'nun kendisine sordu: "Sağda oynamak gündeme gelince yüzünü buruşturdun. Sence bu hiç yapılmaması gereken bir tartışma mı?"

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Kanat oyuncusu, "Herkes bunu tartışabilir. Bana kalırsa buna gerek yok. Ama tartışılabilir. Herkesin bu konuda kendi görüşü var" yanıtını verdi.

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Gakpo, Hollanda'nın Yunanistan'ı 7-0 mağlup ettiği cuma günkü maça ilk 11'de başladı. Gol atamayan kanat oyuncusu, Xavi tarafından maç bitmeden oyundan alındı.

Gakpo'nun pazartesi günü Almanya karşısında da sol kanatta başlaması bekleniyor. Crysencio Summerville'in ise bir süredir sağ kanattaki yeri garanti. Ronald Koeman döneminde de böyleydi; Xavi de ona büyük güven duyuyor gibi görünüyor.

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Summerville, Yunanistan karşısında henüz yedinci dakikada gol perdesini açtı. Hollanda'nın aldığı farklı galibiyetin ardından Xavi'nin ekibi, Almanya deplasmanına Uluslar Ligi B Grubu'nun lideri olarak çıkacak.

Almanya, Sırbistan karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetle moral buldu. Hollanda'nın pazartesi günkü rakibi, Uluslar Ligi'nde beş maç sonunda sekiz puanda.