Hollanda Milli Takımı'nda 19 kez forma giyen oyuncu, Liverpool'a doğru hızla ilerliyor

Micky van de Ven, önümüzdeki yaz Tottenham Hotspur'dan ayrılacak gibi görünüyor. Defans oyuncusu, Manchester United ile Liverpool arasında seçim yapabilir ve güvenilir kaynak Ben Jacobs'a göre net bir tercihi var.

Tottenham küme düşerse, Van de Ven her halükarda ayrılacak. Kulüp Premier Lig'de kalmayı başarırsa, ona yeni bir sözleşme teklif etmek istiyor. Ancak o zaman da kalacağı kesin değil.

Van de Ven, yeni teknik direktör Roberto De Zerbi'den etkilenmiş görünüyor ve bu nedenle Spurs ligde kalırsa sözleşmesini uzatma ihtimali biraz daha artmış durumda.

Manchester United, Van de Ven'in durumunu takip ediyor, ancak henüz bir girişimde bulunmadı. Jacobs, Liverpool, FC Barcelona ve Real Madrid'in de Van de Ven'i listelerinde bulundurduğunu belirtiyor.

“Manchester United için en büyük sorun, Liverpool'un ciddi bir şekilde devreye girmesi durumunda – ki bu ihtimal çok yüksek – Van de Ven'in doğrudan Liverpool'u seçeceği. Bunu kesinlikle söyleyebilirim,” diyor Ben Jacobs bir video haberinde.

"Van de Ven, sözleşmesinin bir yılı kalan Van Dijk ile oynamak istiyor, ertesi yıl onun yerine savunmanın lideri olmak için. Ayrıca tüm ailesi Liverpool taraftarı, bu yüzden bu seçim çok kolay olacak," diye ekliyor.