Hollanda Milli Takımı karnesi: oyuna sonradan girenler yüksek notlar alıyor, Timber kardeşler 3,5 alıyor

Hollanda Milli Takımı, Uluslar Ligi’ne Yunanistan karşısında aldığı 2-2’lik beraberlikle yeniden başladı. Teknik direktör Xavi Hernández, (zaman zaman mecburen) takımında birçok bölgede değişikliğe gitti, ancak bu pek de meyvesini vermedi. Voetbalzone ilk 11’de başlayan oyuncular ile en az 45 dakika süre alan sonradan oyuna girenleri puanladı.

Yunanistan maçında ilk 11’in en yüksek notu Crysencio Summerville’e gidiyor. Hücum oyuncusu durmadan mücadele etti ve özellikle ikinci yarıda büyük tehdit yarattı. Bunun karşılığında 6,5 aldı. Bir asist yapan Joey Veerman da geçer not aldı: 6.

En düşük puanlar Jurriën Timber, Quinten Timber, Guus Til, Denzel Dumfries ve Ruben van Bommel’e verildi. Özellikle Timber kardeşler, Selanik’te zayıf bir performans sergiledi.

Yunanların ilk golünde zaten birçok hata yapıldı. Dumfries bir hava topu mücadelesini kaybetti, ardından Timber’ın gereksiz şekilde öne çıkmasının ardından Virgil van Dijk tek başına kaldı. Liverpoollu savunmacı daha sonra sadece geri geri koştu ve Yunanların gol atmasına izin verdi.

İkinci golün başlangıcında ise Van Bommel vardı. Topu Hollanda’nın ceza sahasında doğrudan rakibe verdi. Sonrasında yapılan orta da Jurriën Timber tarafından zayıf savunuldu. Kardeşiyle birlikte o da 3,5 aldı.



Hollanda Milli Takımı oyuncu puanları

Oyuncular Puan Bart Verbruggen 5 Denzel Dumfries 5 Jurriën Timber 3,5 Virgil van Dijk 5 Micky van de Ven 5 Joey Veerman 6 Quinten Timber 3,5 Guus Til 4 Crysencio Summerville 6,5 Mexx Meerdink 5 Ruben van Bommel 4,5 Ryan Gravenberch 6 Tijjani Reijnders 7 Noa Lang 7,5



