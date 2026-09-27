Hollanda Milli Takımı, Uluslar Ligi’ne Sırbistan karşısında aldığı 1-2’lik galibiyetle yeniden başladı. Teknik direktör Xavi Hernández, takımında iki değişiklik yaptı ve ilk üç puanını aldı.Voetbalzoneilk 11’de başlayan oyuncular ile en az 45 dakika süre alan yedekleri puanladı.

Mexx Meerdink, Hollanda Milli Takımı’ndaki ilk 11 debutunda 9 aldı. Forvet, Hollanda Milli Takımı’nı adeta tek başına Sırbistan engelinden geçirdi. Meerdink, Crysencio Summerville’in kazandırdığı penaltıyı hatasız gole çevirerek kilidi açtı. Meerdink, 70. dakikada gecenin ikinci golünü kaydetti ve Hollanda’yı yeniden öne geçirdi: 1-2.

Ruben van Bommel bir kez daha mükemmel bir sonradan oyuna giriş performansı sergiledi. Kanat oyuncusu, Cody Gakpo’nun yerine maçın henüz başlarında oyuna girdi ve driblingleri ile şık şutlarıyla Sırbistan karşısında birçok kez tehlike yaratmayı başardı. PSV’li oyuncu performansıyla 8 aldı.

Karşılaşmanın ilk bölümünde Hollanda Milli Takımı özellikle Sırplar karşısında zorlandı. Joey Veerman maça güçlü başladı ve ilk etapta orta sahada oyunun kontrolünü eline aldı, ancak bu seviyeyi maç boyunca sürdüremedi. Yine de 7,5 ile Hollanda tarafının daha iyi isimleri arasında yer aldı.

Denzel Dumfries, sağ kanattan sık sık tehlike yarattı ve büyük süratiyle ileri çıktı. Sağ bek bu nedenle 6,5 aldı. Aynı not Jan Paul van Hecke’ye de verildi. Savunmacı çok sayıda bire bir mücadele ve hava topu kazandı, ayrıca paslarında da isabetliydi.

Crysencio Summerville ve Micky van de Ven’in ikisi de 6 ile değerlendirildi. Summerville, Meerdink’in açılış golünü attığı penaltıyı kazandırdı, ancak sonrasında gerçekten tehlikeli olmayı daha az başardı. Van de Ven savunmada sağlamdı ve birkaç kez iyi müdahalelerde bulundu, ancak topla birlikte kendini daha belirgin şekilde gösteremedi.

Bart Verbruggen de 6 aldı. Sırbistan’ın beraberlik golü öncesinde kaleci iki şutu çıkardı, ancak yakın mesafeden gelen üçüncü denemede çaresiz kaldı.

Virgil van Dijk, Sırbistan karşısında zorlandı ve 5,5 ile değerlendirildi. Hollanda Milli Takımı’nın düşük top temposu ve Sırpların hızlı kontraları, kaptanın her zaman rahat görünmemesine neden oldu. Van Dijk, Almanya maçında olduğu gibi yine 5,5’ta kaldı.

Veerman iyi bir maç çıkarırken, orta sahadaki diğer iki takım arkadaşı çok daha az ikna ediciydi. Ryan Gravenberch 5 alırken, Tijjani Reijnders 4,5 ile en düşük notun sahibi oldu. Reijnders ayrıca Dumfries’in ortasının ardından büyük bir fırsatı da kaçırdı. İkili, oyunun içinde çok az kaldı ve 67 dakika sonra yerlerini Kenneth Taylor ile Guus Til’e bıraktı.





Hollanda Milli Takımı oyuncu puanları