Hollanda Milli Takımı, Uluslar Ligi'ne Almanya karşısında 1-1'lik beraberlikle başladı. Hollanda, uzun süre geride oynadı ancak Cody Gakpo uzatma dakikalarının derinlerinde attığı golle hak edilen beraberliği getirdi. Voetbalzone, ilk 11 oyuncuları ile en az 45 dakika süre alan yedekleri puanladı.

Denzel Dumfries, 7 puanla Hollanda tarafının daha iyi oyuncuları arasında yer aldı. Sağ bek özellikle devre arasında sonra hücumda kendisini net şekilde gösterdi, kendisi Marc-André ter Stegen'e takıldı ve daha sonra Mexx Meerdink'in neredeyse gol attığı sert bir orta yaptı.

Tijjani Reijnders de 7 puan aldı. Duran topları birçok kez tehlike yarattı ve kullandığı kornerde Virgil van Dijk erken bölümde ağları buldu, ancak bu gol Brian Brobbey'nin faulü nedeniyle sonunda iptal edildi.

Crysencio Summerville de 7 puanı hak etti ve sol kanattan düzenli olarak tehdit yarattı. İlk yarıdan önce Hollanda'yı öne geçirme fırsatı da yakaladı, ancak kafa vuruşu gol getirmedi.

Oyuna sonradan giren Mexx Meerdink, milli takımındaki ilk maçında hemen etki yarattı ve 7 puanla ödüllendirildi. Forvet, sakatlanan Brobbey'nin yerine oyuna girdi, şık bir topuk pasıyla Dumfries'e şut imkanı hazırladı ve daha sonra Ter Stegen'e de çarpan topunda direği vurdu.

Quinten Timber 5,5'te kaldı. Orta saha çok fazla top kaybı yaptı, Kai Havertz'e yaptığı faul sonrası erken bir sarı kart gördü ve 57 dakika sonra yerini Joey Veerman'a bıraktı.

Virgil van Dijk de 5,5 ile yetersiz bulundu. Kaptan, isabetli kafa vuruşuyla Hollanda'yı öne geçirdiğini düşündü ancak golünün iptal edildiğini gördü ve maçın ilerleyen bölümünde sarı kart gördü.

Ryan Gravenberch 6,5 ile ortalamanın biraz üzerinde kaldı. Bart Verbruggen, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven, Brian Brobbey ve Gakpo'nun tamamı 6 aldı; son adı geçen isim ise geç gelen beraberlik golüyle sonucun belirlenmesinde belirleyici oldu.





Hollanda Milli Takımı oyuncu puanları

Oyuncu Puan Bart Verbruggen 6 Denzel Dumfries 7 Jan Paul van Hecke 6 Virgil van Dijk 5,5 Micky van de Ven 6 Tijjani Reijnders 7 Ryan Gravenberch 6,5 Quinten Timber 5,5 Cryscensio Summerville 7 Brian Brobbey 6 Cody Gakpo 6 Mexx Meerdink 7















