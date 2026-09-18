Gjivai Zechiël, Hollanda Milli Takımı’na ilk kez çağrılarak unutulmaz bir gün yaşıyor. Feyenoord Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, cuma günkü basın toplantısında öğrencisi adına mutlu olduğunu söyledi. Bununla birlikte, pazar günü Feyenoord - FC Utrecht maçında tribünde olacak milli takım teknik direktörü Xavi Hernández tarafından çağrılmayan iki oyuncuda da hayal kırıklığı olduğunu kabul etti.

Zechiël’in aksine Luciano Valente ile Givairo Read, Xavi’nin Almanya (24 Eylül), Sırbistan (27 Eylül), Yunanistan (1 Ekim) ve yeniden Sırbistan’a (4 Ekim) karşı oynanacak Uluslar Ligi maçları için belirlediği kadroda yer almadı.

Read, en azından bu milli maç dönemini Jong Oranje kadrosunda geçiriyor. Daha önce A Milli Takım’da iki kez forma giyen ve Jong Oranje’de oynayabilmek için artık biraz fazla yaşlı olan 22 yaşındaki Valente ise birkaç günlük iznin tadını çıkarabilir.

Van Bronckhorst, Zechiël adına mutlu olduğunu söyledi. "Ben zaten sahadaydım, o yüzden haberi Read’den duydum. Elbette onun adına mutluyum; milli oyuncu oldu. Şimdi A takımda yer alması da onun için elbette güzel bir adım."

"Bu sezon attığı adımlarla birlikte onun için harika bir gelişme oldu. Onun adına gerçekten mutluyum. Gjivai buna hazır mı? Bu, bir sonraki adım. Ben oyuncuyken ilk kez oraya çağrıldığımda, seviyede çok net bir fark olduğunu görmüştüm."

Peki kadroya alınmayan Valente ile Read bu olumsuz habere nasıl tepki verdi? "Read çok olumluydu; yani Zechiël adına çok mutluydu" dedi Van Bronckhorst.

"İkisi için de elbette bir hayal kırıklığı var ama sonuçta yapabileceğiniz tek şey, yaptığınız işe devam etmek. Bu da ikisi için de fazlasıyla geçerli. Gelecekte Hollanda Milli Takımı’nın onlar için de kapıyı çalmasını umuyorum" ifadelerini kullandı Van Bronckhorst.

Deneyimli çalıştırıcı ayrıca Xavi’nin pazar günü Feyenoord - FC Utrecht maçını kendi gözleriyle izlemek için De Kuip’te olacağını da açıkladı. Böylece Valente ile Read, kasım ayındaki milli maç dönemi öncesinde kendilerini milli takım teknik direktörüne gösterme fırsatı yakalayacak.



