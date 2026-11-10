Brian Brobbey’nin üst bacağında bir yırtık oluştu. Gazeteci Mounir Boualin, kaynaklarına dayandırdığı haberi salı günü X üzerinden paylaştı. Sunderland’ın forveti, pazartesi günü Hollanda Millî Takımı Teknik Direktörü Xavi’ye kadrodan çekildiğini bildirdi.

Brobbey’nin kas sakatlığı nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Forvet oyuncusu, Hollanda’nın Yunanistan (13 Kasım) ve Almanya (16 Kasım) ile oynayacağı Uluslar Ligi maçlarını kesin olarak kaçıracak.

Brobbey’nin Sunderland’ın birkaç maçında da forma giyemeyeceği görülüyor. Premier Lig’in alt sıralarında yer alan ekip, sezona 21 Kasım’da Aston Villa karşısında yeniden başlayacak. Ardından Avrupa Ligi grup aşamasında Jagiellonia Białystok ile karşılaşacak.

Eski Ajax oyuncusu, geçen hafta sonu 1-0 kazanılan Chelsea maçındaki performansıyla övgü aldı. Match of the Day yorumcusu ve eski İngiltere millî futbolcusu Dion Dublin, "Premier Lig’de Brobbey gibisi yok. Güçlü ve kuvvetli ama aynı zamanda sık sık gol pozisyonuna girdi" dedi. "Taraftarlar onu seviyor. O gerçek bir santrfor, savunmacılar ondan nefret ediyor. Sunderland’ın tam da ihtiyacı olan oyuncu."

Yerel yayın organı Sunderland Echo, Brobbey’ye Chelsea karşısındaki performansı için 8 puan verdi. Gazete, "Üstün bir performans sergiledi" diye yazdı.

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Brobbey, Hollanda Millî Takımı formasıyla şu ana kadar 17 maça çıktı. Sunderland’ın 24 yaşındaki forveti, bu maçlarda dört gol attı.

Amsterdamlı forvet, Hollanda Millî Takımı formasıyla son olarak eylül sonunda sahaya çıktı. Brobbey, Almanya ile evlerinde 1-1 berabere kaldıkları maçta sakatlığı nedeniyle henüz 35 dakika sonra oyundan çıkmak zorunda kaldı.