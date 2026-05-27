Milli takım teknik direktörü Ronald Koeman, Dünya Kupası süresince Hollanda milli takım kadrosuna sosyal medya yasağı getirmeyi ciddi olarak düşünüyor. Bunu, Dünya Kupası kadrosunu açıkladığı basın toplantısında dile getirdi.

Milli takım teknik direktörü, turnuva sırasında hiçbir şey okumamayı tercih ettiğini belirtti. Ona göre bu sadece dikkatini dağıtır ve gereksiz enerji harcamaya neden olur. Hiçbir şey okumamanın sıkıcı olup olmadığı sorusuna ise kesin bir yanıt verdi.

"Hayır, sıkıcı değil. Sadece dikkatimi dağıtır. O zaman birinin mantıklı şeyler söylediğini, diğerinin ise daha az mantıklı şeyler söylediğini ayırt etmek zorunda kalırım ya da eski bir oyuncuyu dinlemek zorunda kalırım," dedi Koeman.

Ardından, oyuncular için sosyal medya yasağı getirilmesinin iyi bir fikir olup olmadığı sorusu gündeme geliyor. 63 yaşındaki teknik direktör bu fikre karşı değil ve bu konuyu daha önce basın sorumlusu Samuël Sanches ile konuşmuştu.

"Samuël bana NBA hakkında bir şey anlattı. Basketbolcular, play-off'lara girer girmez sosyal medyadan uzaklaşıyorlar," dedi Koeman, ardından oyuncularına da bunu tavsiye edip etmeyeceği soruldu.

"Evet, belki. Ama bu çok zor olacak. Önemli olan sadece bir balonun içinde olmaktır. Performans göstermeye çalışıyorsunuz ve her gün bununla meşgulsünüz. Dışarıdan gelen her şey dikkatinizi dağıtır ve enerji harcatır. Demek istediğim bu," diye devam etti.

"Bunun tamamen saçmalık olduğunu düşünmüyorum, hiç de değil. Bazen öyle de olabilir. Ama aynı zamanda çok sayıda iyi fikir ve buna olumlu bakan, diğerlerinden çok daha pozitif insanlar da var," diye ekliyor.