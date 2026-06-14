Hollanda milli takımı için Dünya Kupası'nda ilk maç geride kaldı. Japonya ile oynanan açılış maçında zaman zaman çok zor anlar yaşandı ve Ronald Koeman'ın takımı 2-2'lik beraberlikle yetinmek zorunda kaldı. Voetbalzone, en az 45 dakika oynayan her Oranje oyuncusunu bir notla değerlendiriyor.

İlk yarı son derece zorlu geçti ve her iki kale önünde de heyecan verici anlar neredeyse hiç yaşanmadı. Olumlu anlamda göze çarpan tek oyuncu Frenkie de Jong'du. Ryan Gravenberch normalden biraz daha ofansif bir pozisyonda oynadığı için orta sahanın kontrolü tamamen bu oyuncunun eline geçti. Böylece De Jong zaman zaman topun sahibi oldu, ancak özellikle birkaç agresif top çalma ile damgasını vurdu.

Donyell Malen çok çalıştı, Zion Suzuki'nin kalesine iki kez tehlikeli oldu, ancak yine de büyük bir izlenim bırakamadı. Statik, Oranje'nin forvet hattını en iyi tanımlayan kelime budur. Sıkıcı, bu da tüm Hollanda milli takımına en uygun tanımdır.

Tam da o ana kadar en şanssız oynayan iki oyuncu, devre arasından hemen sonra Hollanda'nın 1-0'lık golünü sağladı. Gravenberch, Virgil van Dijk'e muhteşem bir orta yaptı ve Van Dijk kafasıyla topu uzak köşeye mükemmel bir şekilde gönderdi. Bir an için her şey yoluna girmiş gibi göründü, ancak çok geçmeden skor yeniden eşitlendi.

Hollanda savunmasının bir anlık dikkatsizliği sonucu Keito Nakamura skoru eşitledi. Ancak birkaç dakika sonra Crysencio Summerville sihirli bir an yaşattı: Gravenberch'in ikinci asistini yaptığı ince pasının ardından kanat oyuncusu sol ayağıyla topu direğe çarptırarak 2-1'i yaptı.

Maçın son dakikalarında Koeman daha da defansif bir kadroya geçti, ancak bu Japonya'yı beraberlik golüne gittikçe yaklaştırdı. Beraberlik golü de 89. dakikada geldi. Bu golde Bart Verbruggen yine hatalıydı. Dünya Kupası açılış maçında şüphesiz daha fazlasını ummuş olan Hollanda milli takımı için büyük bir hayal kırıklığı oldu.

Oranje Raporu:

Bart Verbruggen 5

Denzel Dumfries 6

Jan Paul van Hecke 6,5

Virgil van Dijk 6,5

Micky van de Ven 6

Frenkie de Jong 7

Ryan Gravenberch 6,5

Tijjani Reijnders 5,5

Crysencio Summerville 7

Donyell Malen 6,5

Cody Gakpo 6