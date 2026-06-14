Hollanda milli takımı Japonya maçında göz doldurdu: Crysencio Summerville ve Frenkie de Jong parladı, tek bir aksaklık

De kop is eraf voor het Nederlands elftal op het WK. In de openingswedstrijd tegen Japan ging het bij vlagen heel erg moeizaam, en moest de ploeg van Ronald Koeman genoegen nemen met 2-2. Voetbalzone beoordeelt iedere Oranje-speler die minimaal 45 minuten speelde met een rapportcijfer.

De eerste helft was enorm stroef, met nauwelijks enerverende momenten voor beide doelen. De enige speler die in positieve zin opviel was Frenkie de Jong. De controleur kreeg de volledige regie over het middenveld, doordat Ryan Gravenberch wat offensiever stond opgesteld dan normaal. Zo was De Jong bij vlagen aanwezig in balbezit, maar drukte hij vooral zijn stempel met enkele agressieve onderscheppingen.

Donyell Malen werkte hard, was tot twee keer toe gevaarlijk voor het doel van Zion Suzuki, maar echt grote indruk maakte hij andermaal niet. Statisch, dat is het woord waarmee de voorhoede van Oranje het best omschreven kon worden. Saai, dat past het best bij het gehele Nederlands elftal.

Uitgerekend de twee spelers die tot op dat moment het meest ongelukkig speelden, zorgden vlak na rust voor de 1-0 van Nederland. Gravenberch had een sublieme voorzet in huis op Virgil van Dijk, die de bal met zijn hoofd perfect in de verre hoek kopte. Even leek alles op zijn plaats te vallen, maar binnen no-time was het weer gelijk.

Na een moment van onoplettendheid in de Oranje-verdediging was het Keito Nakamura die toesloeg. Enkele minuten daarna was er echter een moment van magie van Crysencio Summerville: na een subtiel passje van Gravenberch - die zijn tweede assist gaf - schoot de vleugelspeler met zijn linkerbeen via de paal raak: 2-1.

In de slotfase wisselde Koeman steeds verdedigender, maar daarmee kwam Japan dichter en dichter bij de gelijkmaker. Die viel ook, in minuut 89. Daarbij ging Bart Verbruggen opnieuw niet vrijuit. Een flinke tegenvaller voor het Nederlands elftal, dat ongetwijfeld op meer had gehoopt in de WK-opener.

Rapport Oranje:

Bart Verbruggen 5

Denzel Dumfries 6

Jan Paul van Hecke 6,5

Virgil van Dijk 6,5

Micky van de Ven 6

Frenkie de Jong 7

Ryan Gravenberch 6,5

Tijjani Reijnders 5,5

Crysencio Summerville 7

Donyell Malen 6,5

Cody Gakpo 6