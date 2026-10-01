Yunanistan ile Hollanda Nations League karşılaşması henüz tam anlamıyla başlamadan, Selanik’teki taraftarlar bile Hollandalı izleyicileri fazlasıyla rahatsız etti. Bunun nedeni, Toumba Stadyumu’nda Wilhelmus’un Yunan tribünlerinden yükselen yoğun ıslıklarla çalınmasıydı.

Sosyal medyada, Hollanda Milli Takımı’nın karşılanış biçimine anında tepki gösterildi. Helen, X’te “Bir daha asla Yunan yoğurdu yemem. Milli marşımız sırasında yapılan o çocukça ıslıklar” diye yazdı.

Kim de Yunan taraftarların bu hareketine pek anlayış gösteremedi. “Milli marş sırasında ıslık çalmak saygısızlık. Bir süre tzatziki de yok burada” ifadelerini kullandı. Bir başka izleyici ise şaşkınlıkla, “Bu Yunanlar Wilhelmus sırasında neden ıslık çalıyor?” diye sordu.

Eleştiriler bununla da sınırlı kalmadı. Bir izleyici, Hollanda milli marşı sırasında yükselen ıslıkları “skandal” olarak nitelendirdi. Bir başka izleyici de tribünlerdeki davranıştan açıkça rahatsız oldu: “Yunanlar güzel milli marşımızı ıslıklıyor.”

Bu arada Selanik’te hararetli bir atmosferin oluşacağı tamamen sürpriz değildi. Bu hafta 100 binden fazla Yunan taraftar, Portakallar ile oynanacak maç için bilet almaya çalıştı; sonunda ise yaklaşık 29 bin ateşli ev sahibi taraftar tribündeki yerini alabildi.

Hollanda açısından sahada da önemli bir tablo söz konusuydu. Hollanda, teknik direktör Xavi yönetimindeki yeni döneme Almanya beraberliği ve Sırbistan galibiyetiyle başlamış, üçüncü maç haftası öncesinde dört puanla grupta ikinci sırada yer almıştı.

Yunanistan ise ilk iki maçta hata yapmadan altı puan topladı. Xavi, Selanik’te orta sahada Guus Til’i tercih ederken, Jurriën ve Quinten Timber da ilk kez birlikte Hollanda Milli Takımı’nın ilk 11’inde sahaya çıktı.

Virgil van Dijk da Yunanistan’da özel bir gece yaşıyor; zira kaptan 99. milli maçına başladı.