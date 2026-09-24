Hollanda Milli Takımı izleyicileri en zayıf halkayı topluca işaret etti: “Umarım Xavi de bunu görür”

Frenkie de Jong'un Hollanda Milli Takımı'nda olmaması nedeniyle orta sahada önemli bir parça eksiliyor. Bu boşluğu doldurması beklenen isim Quinten Timber'dı, ancak Almanya karşısında son derece talihsiz bir görüntü veriyor.

Bu yaz Premier League'de Crystal Palace'a transfer olan Timber, oyunun temposuna ayak uydurmakta çok zorlanıyor. Bunun sonucu olarak ilk yarıda ceza sahası önünde iki zayıf an yaşandı, ikinci yarıda ise kendi kalesinin hemen önünde işler neredeyse tamamen ters gidiyordu.

İlk yarıda Hollanda Milli Takımı, Timber'ı iki kez ceza sahası yayının üzerinde boş durumda buluşturdu, ancak o tehlikeli bir şut çıkaramadı. İlk denemesi Ter Stegen'in kalesinin yanından sinir bozucu derecede yavaş şekilde dışarı gitti, kısa süre sonra çektiği şut ise umutsuz biçimde auta çıktı.

Üstelik Timber, Kai Havertz'in dizine kramponlarıyla sert şekilde bastığında da hakem Alejandro Hernández Hernández karşısında büyük ölçüde ucuz kurtuldu. İspanyol hakem Timber'a sarı kart gösterdi ve buna itiraz etmemesi gerekiyordu.

İzleyiciler ilk yarının ardından Timber'dan zaten bıkmıştı; Timber da ikinci yarıya son derece kötü başladı. Kendi yarı sahasında iki kez beceriksizce top kaybı yapması, memnuniyetsizliği daha da artırdı.

Bir izleyici, “Timber, bütün topları onlara attığına göre o Almanların takım arkadaşı olduğunu mu sanıyor?” diye yüksek sesle soruyor. Bir başkası ise, “Quinten Timber bu seviyeyi kaldıramaz ve yetersiz tekniği, pasları ve oyun görüşüyle bunu asla kaldıramayacak” diye yazdı.

Bir diğer yorumda, “Timber bu seviye için yeterince iyi değil. Umarım Xavi de bunu hızlıca fark eder” denildi. “Timber'ın kattığı şey tam olarak ne? Devre arasında uyku hapı mı aldı?” ifadeleri de yer aldı. Bir başka acı yorum ise şöyleydi: “Timber, Veerman'ın Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana Hollanda Milli Takımı formasıyla en kötü maçını çıkarıyor.”

Milli takım teknik direktörü Xavi de devre arasından sonra yeterince görmüştü ve 57. dakikada müdahale etmekten başka çaresi kalmadı. Joey Veerman, Timber'ın yerine oyuna girdi.