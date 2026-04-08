Hollanda milli takımı, İsveçli play-off kahramanından korkmasına gerek yok: "Şok oldum"

Gustav Lundgren için büyük bir talihsizlik. İsveçli sağ ayaklı kanat oyuncusu, ciddi bir aşil tendonu sakatlığı geçirdi ve bu nedenle, Hollanda milli takımı da rakiplerinden biri olan yaklaşan Dünya Kupası'nı kaçırmak zorunda kaldı.

Lundgren (30), kulübü GAIS Göteborg'un Djurgardens ile oynadığı maçın ısınması sırasında aşil tendonu yırtıldı. Şu anda görüldüğü üzere, kanat oyuncusu aylarca rehabilitasyon görmesi gerekecek ve bu nedenle Dünya Kupası artık bir seçenek değil.

İsveç'in şanssız oyuncusu, geçen yıl kasım ayında, otuz yaşında milli takımda ilk kez forma giymişti. Mart sonu ise ikinci milli maçına çıktı. Lundgren, o maçta Viktor Gyökeres'in Polonya'ya karşı attığı 3-2'lik golün hazırlayıcısı olmuş ve bu sayede Dünya Kupası biletini garantilemişti.

"Biraz şoktayım ve henüz tam olarak ne olduğunu idrak edemiyorum," diye üzüntüsünü dile getiren Lundgren, çeşitli İsveçli medya kuruluşlarıyla konuştu. "Dünya Kupası'na katılmak benim için kesin bir şey değildi. Bu yüzden orada olamayacak olmam çok üzücü."

"Beni uzun bir rehabilitasyon süreci bekliyor. Bu sezonun bittiği neredeyse kesin" dedi iki kez milli olan oyuncu, baharda İsveç ligine başlayacak ve sonbaharda normalde son maçını oynayacak.

Hollanda milli takımı, 20 Haziran'da F Grubu'ndaki ikinci maçında İsveç ile karşılaşacak. Japonya ve Tunus, teknik direktör Ronald Koeman'ın takımının diğer rakipleri.