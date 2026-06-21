Hollanda Milli Takımı - İsveç maçındaki radyo yorumlarını dinleyin ve keyfini çıkarın: "Televizyondakinden çok daha iyi!"

Hollanda milli takımı, Cumartesi akşamı Dünya Kupası F Grubu’nda İsveç’i ikna edici bir skorla (5-1) mağlup ederek mükemmel bir performans sergiledi. Milyonlarca taraftar ekran başına kilitlendi ve Oranje'nin, grup aşamasının ilk maçında Japonya ile aldığı hayal kırıklığı yaratan beraberliğin ardından işleri yoluna koyduğunu izledi. Radyoda da Dünya Kupası maçı kapsamlı bir şekilde aktarıldı ve bu durum dinleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

NOS, bu Dünya Kupası sırasında sosyal medyada Oranje taraftarlarından epey eleştiri almıştı. Çeşitli yorumcular hatalar yaptı ve bu gözden kaçmadı; ancak NPO Radio 1’de Hollanda-İsveç maçının radyo yorumculuğunu üstlenen Jeroen Elshoff, tam tersine büyük övgüler topladı.

Gerekli tutkuyla Hollanda’nın attığı beş golün hepsini anlattı. NPO Radio 1’in Instagram’da paylaştığı bir radyo kesitinin altına da bolca olumlu yorum geldi.

"Bu yorum, televizyondakinden çok daha iyi," diye yazan bir kişi var. Bir başkası ise şöyle yorumluyor: "Harika bir yorum, NOS'ta televizyonda da böyle olabilir mi? Bir sonraki maçta radyoyu açıp televizyonun sesini kapatacağım!"

3FM DJ’i Barend van Deelen de görüşünü dile getirdi. Yorumunu kısa ama etkileyici bir şekilde şöyle ifade etti: “Usta!”

Elshoff, daha önce 2018 ve 2022 Dünya Kupası finallerinde yorumculuk yapmıştı. Bu turnuvada ise bu rol Jeroen Grueter’e verilmişti.

Hollanda’nın son grup maçı, perşembe gecesi ile cuma sabahı arasında oynanacak. Milli takım teknik direktörü Ronald Koeman’ın takımı, saat 01:00’da, iki maçta sıfır puan toplayarak turnuvadan elenen Tunus ile karşı karşıya gelecek.



