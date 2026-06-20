Hollanda milli takımı, İsveç maçında değerlendirme: üç olağanüstü oyuncu, ama aynı zamanda üç zayıf halka

Hollanda milli takımı Cumartesi akşamı bu Dünya Kupası’ndaki ilk galibiyetini elde etti. Houston’da İsveç, 5-1’lik ikna edici bir skorla mağlup edildi. Voetbalzone, en az 45 dakika oynayan her Oranje oyuncusuna bir not verdi.

Ronald Koeman, esas olarak taktiksel nedenlerle Crysencio Summerville yerine Brian Brobbey’i ilk 11’de oynatmaya karar verdi. Bunun üzerine Donyell Malen, forvet pozisyonundan sağ kanada geçti.

Ve bu, milli takım teknik direktörünün iyi bir hamlesi oldu. Oranje maça mükemmel başladı ve maçın on yedi dakikasında 2-0 öne geçti. Her iki golde de Brobbey, sırasıyla Cody Gakpo ve Denzel Dumfries’in asistleriyle golcü oldu. Bu iki golün yanı sıra, Brobbey’in pas alıcı olarak çok çalışkan olduğu da göze çarptı.

İlk yarı sona yaklaşırken Hollanda için işler giderek zorlaştı. Tijjani Reijnders’in en çok göze çarpmadığı orta saha, Frenkie de Jong’un Japonya maçına kıyasla çok daha sık ileriye doğru çözüm aradığı dikkat çekti; orta saha her zaman iyi bir düzen içinde değildi. Sonuç olarak İsveç birkaç kez tehlikeli ataklar geliştirdi, ancak Jan Paul van Hecke ve özellikle Bart Verbruggen sayesinde Oranje, ilk yarıyı gol yemeden tamamladı.

Bunun bir nedeni de, Verbruggen’in kötü bir çıkış yaptığı Gustaf Lagerbielke’nin golünün ofsayt nedeniyle iptal edilmesiydi. Sahanın diğer tarafında ise, özellikle şanssız bir performans sergileyen Malen, skoru daha da artırma fırsatlarını kaçırdı.

İkinci yarıda Malen’in yerine oyuna giren Summerville, hemen varlığını hissettirdi. Mükemmel bir hareketin ardından Dumfries’i buldu; Dumfries de topu golcü Gakpo’ya adeta gümüş tepside sundu: 3-0. Böylece sağ bek, ikinci asistini kaydetti.

Ve işler daha da güzelleşti. Hızlı bir kontra atakta Summerville, ikinci golünü atan Gakpo’yu buldu: 4-0. Hollanda rahat bir pozisyondaydı, ancak Anthony Elanga’nın golüyle skoru 4-1’e getirdi. Virgil van Dijk ve Micky van de Ven bu pozisyonda pek iyi görünmüyordu. Uzun süre skorun bu şekilde kalacağı düşünülüyordu, ancak maçın bitimine az bir süre kala Summerville, mükemmel oyuna girişini bir golle taçlandırdı: 5-1.

Oranje Raporu:

Bart Verbruggen 7,5

Denzel Dumfries 7,5

Jan Paul van Hecke 7

Virgil van Dijk 6,5

Micky van de Ven 6

Frenkie de Jong 7,5

Ryan Gravenberch 7,5

Tijjani Reijnders 6

Donyell Malen 6

Brian Brobbey 8

Cody Gakpo 8,5

Crysencio Summerville 8