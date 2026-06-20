Hollanda milli takımı, İsveç ile oynadığı maçın ardından soyunma odasında önemli bir misafir ağırladı: "Hemen bir fotoğraf çektik"

Hollanda milli takımının İsveç’i 5-1 mağlup etmesinin ardından, Oranje’nin soyunma odasına önemli konuklar geldi: Kral Willem-Alexander ve Kraliçe Máxima. Bart Verbruggen ve Ronald Koeman, maçın ardından NOS’a verdikleri demeçte bunu aktardılar.

Maç sonrası Hollanda milli takımının soyunma odasında kutlama havası olup olmadığı sorusuna Verbruggen şöyle yanıt verdi: “Evet, kesinlikle. Kraliyet ailesi içeri girdiğinde gerçekten çok güzel bir an yaşandı. Onlarla biraz sohbet ettik ve bir fotoğraf çektirdik.”

“Bu çok keyifliydi. Kral, iyi oynadığımı ve birkaç güzel kurtarış yaptığımı söyledi. Ayrıca maçtan keyif aldığını da belirtti. En önemlisi bu, yani herkes mutlu,” dedi kaleci.

Koeman da kraliyet çiftinin ziyaretinden keyif aldı. “Kraliyet ailesinin orada olduğunu biliyorduk. O zaman kazanamamak hiç hoş olmaz.”

“Belki de kısmen onlar için oynadık. Herkesle birlikte fotoğraf çektirebilmek eşsiz bir deneyim. Harika,” dedi milli takım teknik direktörü.

Maç öncesinde Kral Willem-Alexander, Kraliçe Máxima ve kızları Prenses Ariane’nin Houston’daki stadyumda bulunduğu görülmüştü. FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun yanında oturuyorlardı.

Hollanda maçı ikna edici bir skorla kazandı. Brian Brobbey ve Cody Gakpo, ikisi de iki gol atarak büyük katkı sağladılar; ardından Anthony Elanga bir golle karşılık verdi. Oyuna sonradan giren Crysencio Summerville, maçın bitimine az kala 5-1’lik skoru belirleyen golü attı.