Hollanda milli takımı, İsveç’e karşı aldığı 5-1’lik ezici galibiyetle iki Dünya Kupası rekorunu kırdı. Bu sonuç, Hollanda’nın Dünya Kupası’nda üst üste 14. yenilmez maçını ve hatta grup aşamasında üst üste 18. yenilmez maçını anlamına geliyordu.

Bu tür istatistiklerde, olası bir penaltı atışları serisinin sonucu dikkate alınmaz. Başka bir deyişle: Bir maç penaltı atışları serisiyle sona ererse, sonuç her halükarda beraberlik olarak kabul edilir.

Bu da, Hollanda’nın 2010 yılında finalde İspanya’ya 0-1 yenilmesinden bu yana hiçbir Dünya Kupası maçını kaybetmediği anlamına geliyor. 2014 ve 2022’de Hollanda, penaltı atışları sonucunda Arjantin’e elenmişti – ancak bu sonuçlar berabere sayılıyor – ve 2018’de Oranje turnuvaya katılmamıştı.

Bu da Hollanda milli takımının şu anda Dünya Kupası’nda arka arkaya on dört maçtır yenilmediğini gösteriyor. Daha önce hiçbir ülke bunu başaramamıştı. Önceki rekor, 1958 ile 1966 yılları arasında Brezilya’ya ait olan on üç maçtı.

Ve bu tek rekor değil. Hollanda, Dünya Kupası grup aşamasında da çok uzun süredir maç kaybetmiyor.

En son 1994 yılında, Orlando’da Belçika’ya 1-0 yenildiklerinde böyle bir durum yaşanmıştı. O tarihten sonra oynanan on sekiz grup maçında Hollanda, bir daha mağlup olmadı.

Bu rekor daha önce Brezilya’ya aitti. 2002 ile 2022 yılları arasında bu ülke, arka arkaya on yedi grup maçında yenilmedi.