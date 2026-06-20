Hollanda milli takımı, Cumartesi akşamı ABD’de düzenlenen Dünya Kupası’nda İsveç karşısında muazzam bir galibiyet elde etti. Houston’da Oranje, Brian Brobbey’in iki golü ve Cody Gakpo’nun iki golü sayesinde maçın erken saatlerinde rahat bir galibiyetin temellerini attı. Anthony Elanga, İsveç adına bir golle karşılık verdi, ancak Crysencio Summerville’in maçın sonlarında attığı gol, 5-1’lik ezici bir galibiyeti garantiledi. F Grubu’nda dört puan toplayan (ve mükemmel bir gol farkına sahip olan) Oranje, ikinci tura çıkmayı neredeyse garantiledi.

Milli takım teknik direktörü Ronald Koeman, maç öncesinde Crysencio Summerville'in yerine Brobbey'i ilk 11'de oynatarak sürpriz yaptı. Bunun üzerine Donyell Malen sağ kanada kaydı. Brobbey, bu güvene sadece beş dakika sonra karşılık verdi. Sol kanattan gelen akıcı bir atak Cody Gakpo'da sona erdi ve Gakpo topu kale önüne keskin bir şekilde gönderdi. Brobbey hazırdı ve yakın mesafeden topu ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı.

İsveç, Viktor Gyökeres’in bir şutuyla hemen tepki gösterdi, ancak Bart Verbruggen kurtardı. Hollanda daha sonra üstünlüğünü sürdürdü ve 17. dakikada farkı ikiye çıkardı. Bu kez sağ kanattan Denzel Dumfries’in ortası geldi ve yine son durak Brobbey oldu. İnce bir dokunuşla kaleci Kristoffer Nordfeldt’i atlatarak skoru 2-0’a getirdi.

Hollanda, sorunsuz bir geceye doğru ilerliyor gibi görünüyordu, ancak ilk su molasından sonra maçın gidişatı değişti. İsveç taktiksel bir değişiklik yaptı ve maçı giderek daha fazla kontrol altına aldı. Yasin Ayari, Alexander Isak ve Gyökeres tehlikeli pozisyonlar yarattı; Verbruggen ise rakibin gol atmasını engellemek için birkaç kez müdahale etmek zorunda kaldı.

İlk yarı bitmeden kısa bir süre önce Oranje, bir gol yemekten bile kurtuldu. Verbruggen’in topu elinden kaçırmasının ardından Gustaf Lagerbielke bir serbest vuruşu ağlara gönderdi, ancak İsveçli savunmacının ofsaytta olduğu ortaya çıktı. Böylece Hollanda, İsveç’in inisiyatifi ele geçirdiği bir döneme rağmen, rahat bir 2-0 üstünlükle soyunma odasına girdi.

Koeman, devre arasında Malen’in yerine Summerville’i oyuna sokarak hamle yaptı. Bu değişiklik neredeyse anında etkisini gösterdi. İkinci yarı başladıktan sadece iki dakika sonra Dumfries’in ortası yine tehlike yarattı. Brobbey, gecenin üçüncü golünü atmaya çok az kalmıştı, ancak arkasında Gakpo 3-0’ı yapmak için hazır bekliyordu.

Bunun üzerine İsveç daha fazla risk almak zorunda kaldı ve bu da Hollanda’nın kontra atakları için alan yarattı. 54. dakikada Oranje bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirdi. Hızlı bir çıkış sırasında Summerville oyundaki genel durumu iyi takip etti ve Gakpo’yu buldu; Gakpo içe doğru çekip kısa köşeye isabetli bir vuruş yaptı: 4-0. Bu golle maçın kaderi kesinleşmiş gibi görünüyordu.

Yine de Hollanda, birkaç dakika sonra bir uyarı aldı. İsveç’in hızlı bir kontratakının ardından oyuna sonradan giren Anthony Elanga, hızını en iyi şekilde kullanarak Verbruggen’i geçip skoru 4-1’e getirdi. Ancak bu gol, sadece bir onur golü olarak kaldı.

Hollanda, maçın son dakikalarını kontrol altında tuttu; bu sırada Memphis Depay, muhteşem bir performans sergileyen Brobbey’in yerine oyuna girdi. İsveç, gol farkını iyileştirmek için daha fazla gol aramaya devam etti, ancak maçın son dakikalarında Hollanda’dan bir gol daha yedi.

89. dakikada Summerville, kaleden yaklaşık on yedi metre uzaklıkta topu aldı ve oyuna sonradan giren oyuncu, topu sol alt köşeye güzel bir vuruşla gönderdi. Bu güzel golle oyuna sonradan giren oyuncu skoru 5-1’e sabitledi ve Houston’da Oranje’nin ikna edici gecesine taç koydu.