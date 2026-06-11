Hollanda milli takımı için kötü haber mi? Bart Verbruggen'in şu anki durumu şöyle

Bart Verbruggen, Perşembe günü Hollanda milli takımının antrenmanında yine yer almadı. Brighton & Hove Albion’da forma giyen 23 yaşındaki kaleci, Kansas City’de bireysel bir antrenman programını sürdürüyor.

Verbruggen'in üç gün sonra, Dünya Kupası'nda Japonya ile oynanacak ilk grup maçında ilk 11'de yer alıp alamayacağı belirsizliğini koruyor.

Mark Flekken (Bayer Leverkusen) ve Robin Roefs (Sunderland), kaleci antrenörü Patrick Lodewijks ile ikili antrenman yapıyor.

Verbruggen'in kesin olarak kadrodan çıkması durumunda, Pazar akşamı kalesi hangi kalecinin koruyacağı henüz belli değil.

Verbruggen, Hollanda milli takımında bugüne kadar 29 uluslararası maçta forma giydi, bunlardan altısı final turnuvasında oynandı. Zwolle doğumlu oyuncu, kalesini 11 kez gole kapattı.

32 yaşındaki Flekken ise 12 uluslararası maça çıktı. Bu maçlarda deneyimli Limburglu kaleci kalesini dört kez gole kapattı.

Roefs (23) ise Jong Oranje'den yeni transfer oldu. Cezayir'e karşı (0-1) alınan mağlubiyette Hollanda milli takımında ilk kez forma giydi.