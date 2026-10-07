Emmanuel Emegha’nın internette dikkat çekici görüntüleri dolaşıyor. 23 yaşındaki golcü Paris’te görüntülenirken, futbolcu değil sanatçı olduğunu öne sürüyor.

Emegha, akşam saatlerinde Fransa’nın başkentinde sokakta görüntüleniyor ve kendisine ‘şov’un nasıl geçtiği soruluyor. Hangi performans ya da konserden söz edildiği tam olarak netleşmiyor. “Şov güzeldi” diye yanıt veriyor.

Kendisine seslenen gençler daha sonra ona Paris’te iyi eğlenceler diliyor. Hollandalı futbolcu, “Teşekkürler. İki gün iznim var, ben de tadını çıkarıyorum” karşılığını veriyor.

Son olarak kendisine mesleğinin ne olduğu sorulunca ve biri ‘futbolcu’ yanıtını verince Emegha, muhtemelen şaka yollu, “Hayır, ben futbolcu değilim. Ben bir sanatçıyım” diyor.

Bu tuhaf diyalog X’te çok sayıda yoruma yol açtı. Özellikle de bu sezon henüz forma giyemediği kulübü Chelsea’nin taraftarlarından.

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“Bu palyaço daha kadroya bile giremedi ama kulüplere gidiyor” diye yazıyor biri. “Ne para israfı be” diyor bir başkası. Bir diğeri ise şunları yazıyor: “Bu çocuk futbolu bırakmalı. Farklı bir pozisyonda bir sonraki Madueke.”

Emegha, şu ana kadar Hollanda Milli Takımı formasını iki kez giydi. Geçen yılın kasım ayında hem Polonya’ya karşı (1-1) hem de Litvanya’ya karşı (4-0 galibiyet) oyuna sonradan dahil oldu.