Almanya’da da yeni teknik direktörün ilk maçı büyük beklentilerle bekleniyor. Perşembe günü Jürgen Klopp’u, Johan Cruijff ArenA’da Hollanda Milli Takımı’na karşı oynanacak Uluslar Ligi maçıyla birlikte hemen zorlu bir görev bekliyor. Bild, Klopp’u özellikle bir Hollanda milli futbolcusu konusunda açık şekilde uyarıyor.

Bu noktada, geçen hafta sonu 5-3 sona eren Manchester City - Sunderland maçına işaret ediliyor. “Maçın adamı, Sunderland adına hat-trick yapan Brian Brobbey’den başkası değildi. Dikkat et, Klopp. Hollandalı yıldız müthiş formda ve gol atmayı çok seviyor!”, diye yazdı Bild.

“Yani Klopp perşembe günü Hollanda’ya karşı ilk maçına çıktığında, Almanya Milli Takımı tetikte olmalı! Brobbey, yeni teknik direktör Xavi’nin Uluslar Ligi için seçtiği altı hücum oyuncusundan biri.”

Sport1 de oldukça etkilendi. “Ne performans ama!”, ifadeleri Alman spor kanalında yer aldı. “Eski Leipzig oyuncusu Brian Brobbey, Premier League’de büyük sansasyon yarattı. 24 yaşındaki forvet, Sunderland’in Manchester City karşısındaki üç golünün tamamını attı, ancak yenilgiyi önleyemedi.”

Brobbey’nin perşembe günü Xavi yönetiminde doğrudan ilk 11’de başlaması gerçekçi görünüyor. Santrfor pozisyonunda ilk tercih Donyell Malen’di, ancak son anda kadrodan çıktı. Malen’in yerine Mexx Meerdink kadroya çağrıldı, fakat ilk 11 için Brobbey daha yakın görünüyor.

Almanya’da, iki yıl önce Hollanda Milli Takımı’na karşı oynanan Uluslar Ligi maçı hâlâ unutulmamış olabilir. O karşılaşmada özellikle Jonathan Tah, o dönemde şu ana kadarki en iyi milli maçlarından birini oynayan Brobbey karşısında çok zorlanmıştı. O mücadele 2-2 sona ermişti.

Perşembe günü Tah ile yeniden karşı karşıya gelinmesi mümkün. Tah, Hollanda ve Yunanistan maçları için Almanya kadrosunda yer alıyor. İki yıl önce de kadroda bulunan Nico Schlotterbeck de ekipte.