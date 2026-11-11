Premier League kulübü Aston Villa, Ian Maatsen'in sözleşmesini uzattığını çarşamba günü duyurdu. Fabrizio Romano'ya göre savunma oyuncusunun yeni sözleşmesi 2032 yılının ortasına kadar geçerli. Önceki sözleşmesi ise 2030 yazına kadar devam ediyordu.

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Aston Villa, ağustos ayından bu yana Maatsen ve menajerleriyle görüşüyordu. Birkaç ay süren müzakerelerin ardından Hollandalı oyuncuyla çok yıllı sözleşme konusunda anlaşmaya varıldı.

Maatsen, 2024'te Chelsea'den 45 milyon euro karşılığında transfer edildi. Sol bek, kısa süre önce Avrupa Ligi şampiyonu formasıyla 100. maçına çıktı.

"Villa Park'a gelişinden bu yana Maatsen, kadronun önemli isimlerinden biri hâline geldi. Hızı, enerjisi ve sol kanattaki hücum özellikleriyle taraftarları etkiliyor."

"24 yaşındaki Maatsen, futbolun en büyük yeteneklerinden biri olarak gelişimini sürdürüyor ve Villa'nın hem ülke içindeki organizasyonlarda hem de Avrupa'daki başarılarında kilit rol oynuyor" ifadeleri kulübün internet sitesinde yer aldı.

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Maatsen, daha önce birkaç yıl Chelsea ile sözleşmeliydi ancak orada beklenen çıkışı yapamadı. Bu süreçte Coventry City ve Burnley'nin de aralarında bulunduğu takımlara kiralandı.

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Sol bek, Dortmund üzerinden Villa'ya geldi ve Birmingham'da gösterdiği performansla Hollanda Millî Takımı'nın dikkatini çekti. Şu ana kadar Hollanda formasıyla bir millî maça çıktı.

Maatsen'in cuma günü Uluslar Ligi'nde Yunanistan'a karşı Xavi'den forma şansı bulması mümkün. Virgil van Dijk sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Bu yüzden Micky van de Ven'in savunmanın merkezine geçmesi ve Maatsen'in sol bekte başlaması muhtemel.

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Maatsen, pazar günü heyecan dolu bir maçta sahadaydı. Villa, Manchester United karşısında 0-2 ve 2-4 öne geçmesine rağmen sonunda 4-4'lük beraberlikle yetinmek zorunda kaldı.