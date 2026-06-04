İsveç, Hollanda milli takımı gibi, Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçını kazanamadı. Solna'da Yunanistan ile oynanan maç, son saniyede gelen beraberlik golüyle 2-2 sona erdi. Bu sonuçla Graham Potter'ın takımı, Amerika'ya giderken buruk bir duyguyla uçağa biniyor.

İsveç'te, Norveç'e karşı oynanan önceki hazırlık maçından (3-1 mağlubiyet) farklı olarak, yıldız oyuncular Alexander Isak ve Viktor Gyökeres kadroda yer aldı. İkili, muhtemelen Dünya Kupası'nda da olacağı gibi forvet ikilisini oluşturdu, ta ki 62. dakikada ikisi de oyundan alınana kadar.

Yine de İsveç, Solna'daki kendi evi Strawberry Arena'da Yunanistan karşısında oldukça zorlandı. Maçın daha 10. dakikasında top ağlara gitti: Christos Tzolis soğukkanlılığını korudu ve topu Kostas Tsimikas'a bıraktı; Tsimikas, daha zayıf olan sağ ayağıyla topu üst köşeye muhteşem bir şekilde gönderdi.

Böylece İsveç, skoru yakalamak için peşine düştü. Yarım saat sonra Gyökeres, skoru eşitleme şansı yakaladı, ancak kaleci Konstantinos Tzolakis ile karşı karşıya kalan Arsenal forveti, topu paslamaya karar verdi. Bu hamle tamamen başarısız oldu ve tribünlerde hayal kırıklığı yarattı.

Diğer tarafta Yunanistan da en az o kadar tehlikeliydi. İsveç, hasarın daha da artmaması için şanslı sayılabilirdi. Dimitrios Kourbelis ve Vangelis Pavlidis ikisi de direğe çarptı, Tzolis ise topu direğin yanından sıyırdı.

53. dakikada nihayet beraberlik golü geldi. Gyökeres'in serbest vuruşu Pavlidis tarafından yön değiştirince Tzolakis'in elinden bir şey gelmedi: 1-1. Bu, Potter'ın takımına yeni bir enerji verdi. Yunanistan daha da geriye çekildi ve bu, ikinci yarının ortasında Gustaf Nilsson'un golüyle 2-1'e yol açtı.

Bu galibiyet artık tehlikeye girmiş gibi görünmüyordu, ancak maçın son atağında Yunanistan yine de skoru eşitledi: Georgios Masouras, 2-2'lik skorla İsveç'e büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. 20 Haziran Cumartesi günü, İsveç'in ikinci grup maçındaki rakibi Hollanda milli takımı olacak.