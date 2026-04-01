Hollanda milli takımı, Dünya Kupası'nda İsveç ile çok özel bir günde karşılaşacak: "İki bayram günü olmalı"

İsveç, Salı günü Polonya ile oynadığı nefes kesici play-off finalini 3-2 kazanarak Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı ve turnuvada Hollanda, Japonya ve Tunus ile birlikte F Grubu'nda yer alacak. Eski Eredivisie oyuncusu Rasmus Lindgren, De Telegraaf'a verdiği röportajda Viktor Gyökeres konusunda uyarıda bulunurken, İsveç'in Oranje karşısında iyi bir şansa sahip olduğunu düşünüyor.

Hollanda ile İsveç arasındaki maç 20 Haziran'da Houston'da oynanacak. Maçın tam da o güne denk gelmesi, İskandinav ülkesi için özel bir anlam taşıyor. Çünkü tam da o gün, İsveçlilerin yazın gelişini coşkuyla kutladıkları ulusal bayram Midzomerdag'a denk geliyor.

"Önceki gece, İsveç'in en büyük festivali olan Yaz Gecesi'dir," diyor Ajax ve FC Groningen gibi takımlarda forma giymiş olan Lindgren. "O zaman herkes dans eder ve içki içer. Ve Yaz Günü'nde İsveç, Hollanda ile oynuyor. Bu iki gün, İsveç için bayram gibi geçecek."

Şu anda BK Häcken'in yardımcı antrenörü olan Lindgren (41), bu başarıyı Graham Potter'a atfediyor. Milli takım teknik direktörü, Mart ayında son derece hayal kırıklığı yaratan performans sergileyen Jon Dahl Tomasson'un yerine görevi devraldı, gidişatı tersine çevirdi ve çabalarının karşılığını Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanarak aldı.

Potter, İsveç'te kesinlikle tanınmayan bir isim değil. 50 yaşındaki İngiliz, geçtiğimiz on yılda yedi yıl boyunca Östersunds FK'nın (2011 - 2018) teknik direktörlüğünü yaptı ve o dönemde akıcı bir şekilde İsveççe konuşmayı öğrendi. "O artık İsveç'te gerçekten en önemli isim," diyor Lindgren.

"Tomasson döneminde durum çok kötüydü. İsveç futbolunun güçlü yanı iyi bir savunma organizasyonudur, ancak Tomasson takımın sahanın her yerinde bire bir oynamasına izin verdi. Bu, grubun niteliklerine hiç uymuyordu," diye devam ediyor Lindgren, De Telegraaf'a.

"Potter'ın hemen yaptığı şey, savunmayı sağlam bir şekilde oturtmak oldu. Bu sayede anında başarı elde etti. İsveç futbolunun güçlü yanlarını çok iyi anlıyor. Tomasson ile ise hiç uyum sağlanamadı. Danimarkalı teknik adam İsveç'e geldiğinde zaten dezavantajlı bir başlangıç yapmıştı ve aralarında hiçbir zaman gerçek bir uyum oluşmadı."

Lindgren, Arsenal'in forveti Gyökeres'in Oranje için dikkat edilmesi gereken isim olduğunu düşünüyor. "İsveç milli takımında uzun bir süre gol atamayan bir dönem geçirdi, ancak bu durum İsveç'in düşük performansıyla da ilgiliydi. Şimdi ise formunun zirvesinde."

"Gyökeres kontratakta çok tehlikeli ve bu yüzden bu İsveç takımı için ideal forvet," diyor Lindgren. İsveç ile karşılaşmadan önce Oranje, Japonya ile oynayacağı ilk grup maçını çoktan tamamlamış olacak. İsveç ise bir gün sonra (15 Haziran) Tunus ile karşılaşacak.