Hollanda milli takımı, Dünya Kupası'nda Fas ile ne zaman ve saat kaçta karşılaşacak?

Hollanda milli takımı, Cuma sabahı F Grubu’nda birinciliği garantiledi. Bu, teknik direktör Ronald Koeman’ın takımının 32’li turda kesin olarak Fas ile karşılaşacağı anlamına geliyor.

Fas ise bir gün önce C Grubu'nda ikinci sırayı garantilemişti. Böylece, Fas'ın F Grubu birincisiyle karşılaşacağı ve Oranje'nin Atlas Aslanları'nın bir sonraki rakibi olma ihtimalinin yüksek olduğu netleşti.

Hollanda, Japonya ve İsveç’i kesin olarak geride bıraktı ve 30 Haziran Salı günü saat 03.00’te (Hollanda saatiyle) Meksika’nın Monterrey kentinde Fas ile karşılaşacak.

Hollanda’daki televizyon izleyicilerinin bakış açısından, Oranje’nin grup birincisi olması olumsuz bir durum gibi görünüyor. İkinci sırada kalınsaydı, 29 Haziran saat 19.00’da Brezilya ile karşılaşılacaktı ki bu çok daha uygun bir zaman dilimiydi.

Hollanda - Fas maçının galibi, sekizinci finalde Güney Afrika veya Dünya Kupası'nın diğer ev sahibi Kanada ile karşılaşacak. Çeyrek finalde ise bu maçın galibini muhtemelen Fransa veya Almanya gibi mutlak bir dev bekliyor olacak.

Hollanda - Fas maçı, bazı oyuncular için her halükarda özel bir karşılaşma olacak. Örneğin Fas milli takım oyuncuları Sofyan Amrabat, Noussair Mazraoui ve Anass Salah-Eddine Hollanda'da doğdu; İspanya doğumlu Ismael Saibari ise yıllardır Hollanda'da futbol oynuyor.

Eski Hollanda milli takım oyuncusu İbrahim Afellay’e göre, analizcinin gözünde Haiti karşısında pek etkileyici bir performans sergilemeyen Fas karşısında Hollanda favori konumunda. “Daha iyi takımlara karşı topu bu şekilde kaybetmeyi göze alamazsınız ve Hollanda gerçekten çok iyi bir takıma sahip,” dedi.



