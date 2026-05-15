Hollanda milli takımı Dünya Kupası'na tam formunda olmasa da gidiyor, ve bunda bir sorun yok

"TribünSesleri" köşesinde Voetbalzone rollerini tersine çeviriyor ve okuyuculara futbolla ilgili bir görüş yazısı, köşe yazısı veya başka bir ilginç makaleyi web sitemizde yayınlama fırsatı sunuyor. "Tribün Sesleri"nin bu sayısında söz, Hollanda milli takımı hakkında yazan Jeyan Sahin'e ait.

Yazan: Jeyan Sahin

Katar'daki unutulmaz dünya turnuvasının ardından, o meşhur Dünya Kupası heyecanı nihayet geri döndü. Hollanda Milli Takımı önümüzdeki yaz tekrar şansını deneyecek ve milli takım teknik direktörü Ronald Koeman, Kuzey Amerika'da yapılacak turnuvada da ipleri elinde tutacak.

Üç kez finalde yenilgiye uğramış olmanın yarattığı ağır travma ile Oranje, Dünya Kupası konusunda hem umutlu hem de endişeli. Bu kadar çok finale kalmak etkileyici, ancak dünyanın en prestijli futbol turnuvasını bir kez olsun kazanmak da istersiniz.

Futbolsever Hollanda, doğası gereği oldukça eleştireldir ve bu alışkanlıktan şimdi de sapılmamaktadır. Milli takım teknik direktörünün uygun olmadığı, haksız bir şekilde kişisel favorilerini tercih ettiği ve pragmatik bir futbol oynadığı söylenmektedir.

Diğer bir sorun ise forvet pozisyonu ve Mark van Bommel veya Nigel de Jong gibi dünya klasında bir "6" numaranın eksikliği. Dolayısıyla Oranje, birkaç kritik pozisyonda kalite açısından yetersiz kalıyor ve ideal çözümü bulmak için çaresizce arayış içinde.

Malen'in İtalya'daki yükselişi yeterince muhteşem değilse, Memphis Depay'ın formda olması hayati önem taşıyor. Aksi takdirde, Hollanda Dünya Kupası için silinebilir ve erken elenme kaçınılmaz olur.

Ancak durum biraz farklı da olabilir. Çünkü Hollanda, turnuvayı başarılı bir şekilde geçirmek için gerekli kaynaklara sahip ve ideal 9 numara oyuncuyu bulmak, öncelikler listesinde çok daha alt sıralarda yer almalı.

Hatta, Hollanda Milli Takımı’nın mevcut kadrosunda pek çok büyük futbol ülkesinin imrendiği özelliklere sahip oyuncular bulunuyor. Futbolda odak noktası genellikle istekleri belirlemek ve ardından bunlara uygun ideal oyuncuyu aramaktır.

Diğer yandan, mevcut olanlara bakıp, buna uygun ideal bir sistem oluşturmak da mümkündür. Oranje bu ikinci yaklaşımı benimserse, başarılı bir turnuva elinin altında olacaktır.

Fırsatı değerlendirmek

Her seferinde bariz bir gerçeği tekrarlamak gibi gelse de, en başarılı takımlar ve sporcular, maç zihniyetleriyle tanımlanır. Bu elbette hazırlıklarla ilgilidir, ancak özellikle öngörülemeyen belirli senaryolarla başa çıkma yeteneğiyle ilgilidir.

Beklenmedik bir şekilde üstün performans gösteren Rusya, son derece zorlu bir rakip olan Arjantin, İspanya karşısında yakalanan fırsatlar ve İngiltere'ye karşı tipik bir mağlubiyet: Hollanda milli takımı, Robin van Persie ile Klaas-Jan Huntelaar arasında seçim yapmak zorunda kalmanın getirdiği lüks bir durumdan yoksun olmaktan daha büyük endişeler taşıyor.

Mükemmel oyuncu veya diziliş aranıyor, ancak eleme turnuvasında gerekli olan kolektif zihniyete yeterince dikkat edilmiyor.

Hollanda maalesef finallerdeki hayal kırıklıkları konusunda tecrübeli ve her seferinde başarısızlığın nedeni küçük farklar olarak gösteriliyor. Ancak bu farklar önlenebilir. Hayır, mükemmel bir forvet, Peter Bosz'un göreve getirilmesi ya da 5-3-2 sistemine geçilmesi ile değil.

Hollanda milli takımının zihniyetindeki değişim çok daha önemli. Ve bu konuda incelenebilecek çarpıcı örnekler var.

Katar'daki Dünya Kupası'ndaki Arjantin, Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, Mikel Arteta'nın Arsenal'i, Diego Simeone'nin Atlético Madrid'i, Hansi Flick yönetimindeki FC Barcelona ve Paris Saint-Germain'in şu anki hakimiyeti gibi. Farklı takımlar, tamamen farklı felsefeler uygulayan teknik direktörler ve çok farklı oyuncu profillerine sahipler.

Yine de bu takımlarda önemli bir ortak nokta göze çarpıyor: sergiledikleri her şeyde teknik direktörün izleri ve takımın DNA'sı çok net bir şekilde görülüyordu.

Arjantin, on sekiz oyuncuyu sanki hayatları buna bağlıymış gibi oynamayı başardı ve bu, bahsedilen diğer takımların oyuncuları için de geçerli.

PSG, nispeten kısa bir süre içinde Neymar ve Kylian Mbappé'yi kaybetti. Liverpool'un orta sahası ikinci sınıf seviyede olduğu söyleniyordu. Arsenal'in hücumu ise yetersiz kalacaktı. Barça'nın mali sorunları ve yeterli stoper eksikliği ile başa çıkamayacağı düşünülüyordu. Arjantin, Lionel Messi'nin topsuz hiçbir şey yapmaması nedeniyle zayıf bir savunma ve 10 kişiyle oynamak zorunda kaldı. Yine de maç başladığında bu eksikliklerden pek bir iz görülmedi.

Mesele şu ki, her başarılı veya beklentilerin üzerinde performans gösteren takım, tıpkı şu anki Hollanda Milli Takımı gibi, önemli profillerden yoksundur.

Sonuçta bunların pek bir önemi olmadı, çünkü zihniyet ve yapı tamamen doğruydu. Hollanda'nın da odaklanması gereken nokta budur, belirli bir pozisyonda mükemmel oyuncunun eksikliği değil.

Kaybetmemek, büyük bir galibiyetten daha önemlidir.

Hollanda Milli Takımı’nın Van Persie, Arjen Robben ve Van Bommel’den yoksun olduğu doğru ve bu durum üzücü. Bununla birlikte, Hollanda’nın 2010 ve 2014 yıllarında pek görülmeyen nitelikleri var.

Çoğu kişi, merkez savunmacıların son derece yüksek seviyede olduğu konusunda hemfikir. Ancak Hollanda, günümüzde bek pozisyonlarında da mükemmel çift profillere sahip. Bu fenomen son yıllarda artıyor gibi görünüyor. Pep Guardiola, Xabi Alonso ve Arteta gibi büyük teknik direktörler bundan yararlanıyor ve örnek olarak Josko Gvardiol, Piero Hincapié, Jurriën Timber ve Jules Koundé gibi oyuncuları sayabiliriz.

Bu tür oyuncular, bir stoperin savunma becerisine sahip olmakla birlikte, topla o kadar iyiler ki bir kanat bekinin belirli özelliklerini de yansıtabiliyorlar. Hollanda Milli Takımı şu anda bu pozisyon için güzel bir seçenek yelpazesine sahip ve önümüzdeki yaz bu durumdan yararlanılması gerekiyor.

Orta saha konusunda, dünya klasında bir oyun kurucunun eksikliği yeterince dile getirildi. Bir bakıma haklı bir eleştiri, ancak bu, Hollanda Milli Takımı'nın bir silaha dönüştürebileceği bir hat olmaya devam ediyor. Frenkie de Jong ve Ryan Gravenberch ile en büyük ülkelerle boy ölçüşebilecek teknik ve oyun kurma kapasitesi mevcut.

Bu durum dolaylı olarak Hollanda'nın savunma açısından daha istikrarlı olmasını da sağlayacaktır, çünkü teknik güvenilirlik sayesinde Hollanda'nın gereksiz yere topu kaybetme anları azalacaktır. Orta saha, Tijjani Reijnders gibi zeki bir koşucu veya Teun Koopmeiners'in şut tekniğine sahip biriyle tamamlanabilir. Ancak Gravench ve De Jong'un formda kalması son derece önemli olacaktır, çünkü bu ikilinin ardından kalite farkı oldukça büyüktür.

Forvet hattı şüphesiz en çok konuşulan hat. Hollanda, geleneksel olarak forvette dünya çapında yıldızlara sahipken, şu anda belki de en zayıf hattı budur. Cody Gakpo ve Donyell Malen mükemmel oyuncular, ancak diğer üst düzey ülkelerin forvetleriyle karşılaştırıldığında bu kadro biraz yetersiz kalıyor. Ancak savunma ve orta sahanın potansiyeli nedeniyle, bunun çok büyük bir sorun olması gerekmiyor.

Bunun için bir değişiklik olması veya iyileşme görülmesi gerekiyor. Hollanda, sahada çok sık dünya klasında savunmacılara ve topun arkasında yeterli sayıda oyuncuya sahip olmasına rağmen, çok kolay gol yiyor.

Forvetlerin kaç savunma oyuncusunu geçebildiğine daha az, taktik disiplinlerine, preslerine ve kazanma azmine daha fazla dikkat edilmelidir.

Güzel bir Dünya Kupası için ilham ve umut var

2010 ve 2014'te Hollanda'nın dünya klasında forvetleri vardı ve savunması zayıftı; sinir bozucu bir şekilde şu anda durum tam tersi. Yine de yaklaşan Dünya Kupası'nı içten bir umutla bekleyebiliriz.

Çünkü Hollanda, ceza sahası içinde hakimiyet kuracak bir takıma, sahanın her yerinden gol üretebilecek oyunculara ve dünya klasında savunmacılara sahip. Bu sonuncusu, topu elinde tutamayan durumlarda üst düzey takımlara karşı "acı çekme" imkanı veriyor; bu, örneğin Thomas Tuchel'in Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea'sinin çok iyi yaptığı bir şeydi.

PSV teknik direktörü Bosz’un sözleri de ilham verici. PSV zor bir dönemden geçiyordu ve Bosz’a, PSV makinesinin nasıl yeniden tam kapasiteyle çalışmaya başladığı soruldu. Teknik direktör, bu konuda Arteta’dan ilham aldığını belirtti. Arsenal, hem hücumda hem de savunmada rakibi sürekli şaşırtmayı başarmıştı. Bu sayede sürekli bağlantı kuruldu ve böylece güçlü bir kadro oluştu. Aynı teknik direktör, aynı oyuncular ama farklı bir zihniyet: PSV yeniden formuna kavuştu ve başarı da peşi sıra geldi.

Hollanda futbolu birçok konuda başarılıdır. Gençlerin yetiştirilmesi, toplam futboldaki belirleyici rol, mutlak devlerin ortaya çıkarılması ve dünyaca ünlü antrenörlük eğitimi: birçok alanda etkileyici bir performans sergilenmiş ve uluslararası alanda örnek teşkil ediyoruz.

Topun olmadığı, zihinsel-taktiksel açıdan ise iyileştirme mümkün ve hatta gerekli. Bu yaz, Hollanda Milli Takımı'nın bu alanda da ne kadar devasa bir futbol ülkesi olduğunu gösterme zamanı geldi.

