Hollanda milli takımı Dünya Kupası'na kötü bir ruh haliyle gidiyor: Bart Verbruggen konusunda büyük endişeler var

Hollanda milli takımı, Pazartesi akşamı Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçını büyük zorluklarla kazandı. New York’taki kapalı kapılar ardında oynanan maçta, teknik direktör Ronald Koeman’ın takımı, Cody Gakpo’nun attığı iki penaltı golü sayesinde Özbekistan’ı 2-1 mağlup etti. Ancak gece, Bart Verbruggen’in sakatlığı ve oyuna sonradan giren Guus Til’in gördüğü kırmızı kartla gölgelendi.

Maç öncesinde Oranje, eski takım menajeri Hans Jorritsma'nın vefatını andı. Oyuncular, Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçına yas bandı takarak çıktı. Maçın başlamasından kısa bir süre önce, Jurriën Timber'in kasık sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'na kesin olarak katılamayacağı da açıklandı. Koeman, Oranje kadrosunda tek bir değişiklik yaptı: Denzel Dumfries, Mats Wieffer'in yerine kadroya girdi.

Özbekistan maçın başlarında ilk fırsatı yakaladı, ancak ardından Hollanda inisiyatifi ele geçirdi. Crysencio Summerville, Donyell Malen ve Tijjani Reijnders açılış golüne çok yaklaştı, Ryan Gravenberch ise uzak mesafeden şutunu dışarı attı. Maçın yarım saatinde hak edilen 1-0 skoru geldi. Summerville ceza sahasında sert bir şekilde düşürüldü, ardından Gakpo verilen penaltıyı gole çevirdi.

Açılış golünden sonra da Oranje üstünlüğünü sürdürdü. Summerville'in şutu engellendi ve devre bitmeden Malen boşuna bir penaltı talep etti. Böylece Koeman'ın takımı devreye minimum bir üstünlükle girdi.

İkinci yarıda Virgil van Dijk bir köşe vuruşundan iyi bir fırsat yakaladı, Gakpo ise uzak mesafeden şutunu az farkla üstten dışarı attı. Ancak tempo düşük kaldı ve hataların sayısı arttı, bu da maçı pek de çekici hale getirmedi.

En büyük talihsizlik, maçın 60. dakikasından sonra yaşandı. Verbruggen, Özbek bir forvet tarafından yan tarafına veya kalçasına sert bir darbe aldı ve sonunda Mark Flekken ile değiştirilmek zorunda kaldı. Kalecinin sakatlığı, Oranje yedek kulübesinde gözle görülür bir endişe yarattı.

Kısa bir süre sonra oyuna sonradan giren Brian Brobbey, güzel bir golle maçı bitirecek gibi göründü, ancak forvet ofsayt pozisyonundaydı. Maçın son dakikalarında bir başka dikkat çekici an yaşandı. Yedek oyuncu Til, ceza sahası dışında iki kez talihsiz bir şekilde elle oynadı. VAR'ın müdahalesinin ardından orta saha oyuncusu kırmızı kart gördü, ancak ilk faul ceza sahası dışında gerçekleştiği için Özbekistan sadece bir serbest vuruş kazandı.

Serbest vuruş Özbekistan'a bir şey kazandırmadı, ancak on kişi kalan Oranje için işler yine de ters gitti. Kale önündeki karmaşık bir pozisyonda top, oyuna sonradan giren Igor Sergeev'in ayaklarının önüne düştü ve o da yakın mesafeden topu ağlara gönderdi. Özbekistan, sayı üstünlüğünden en iyi şekilde yararlandı ve Oranje'ye hayal kırıklığı yaratan bir beraberlik yaşattı.

Maçın son saniyelerinde Jan Paul van Hecke, bir köşe vuruşunda Khusanov tarafından tutularak düşürüldü ve Hollanda için yeni bir penaltı kararı verildi. Gakpo, 11 metreden bir kez daha golü attı: 2-1.

Böylece Oranje yine de kazandı. Ancak Koeman için, Japonya ile oynanacak Dünya Kupası açılış maçı öncesinde bazı soru işaretleri devam ediyor. En büyük endişe, Verbruggen'in sakatlığı. Til'in gördüğü kırmızı kart, FIFA'nın ciddi bir suistimal olduğu yönünde karar vermediği sürece, resmi maçlarda cezaya yol açmaz. Burada böyle bir durum söz konusu görünmüyor.