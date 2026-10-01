Hollanda Milli Takımı, perşembe günü maçın son bölümünde Yunanistan karşısında yenilgiden kurtuldu. Hollanda, Selanik'te ilk yarıda ortaya koyduğu dramatik performansın ardından devreye 2-0 geride girdi, ancak Virgil van Dijk ve sonradan oyuna giren Tijjani Reijnders, teknik direktör Xavi'nin ekibine 2-2'lik beraberliği getirdi.

Xavi, ilk 11'inde dikkat çekici bazı isimleri tercih etti. Jurriën ve Quinten Timber, Hollanda Milli Takımı'nda ilk kez birlikte bir maça ilk 11'de başladı; Ruben van Bommel de ilk 11'de yer alırken, hücumun ucunda tercih Mexx Meerdink'ten yana kullanıldı.

Yunanistan, daha ilk dakikadan itibaren Hollanda'ya nerede zarar vermek istediğini gösterdi. Vangelis Pavlidis, henüz 35 saniye içinde Hollanda savunmasının dikkatinden kaçtı ve kısa süre sonra Christos Tzolis skoru açtığını düşündü, ancak Pavlidis'in ofsayt pozisyonunda Bart Verbruggen'i engellemesi nedeniyle gol iptal edildi. Hollanda topa çok sahip oldu, ancak hücumda neredeyse hiç organize fırsat üretemedi.

Yunanistan, 23. dakikada hak ettiği şekilde öne geçti. Uzun bir kale vuruşunun ardından top kafayla aşırtıldı ve Fotis Ioannidis, Van Dijk'ın ofsaytı bozmasıyla Hollanda kalesine doğru hareketlendi. Ioannidis soğukkanlı kaldı, Van Dijk'tan geniş alan buldu ve topu Verbruggen'in yanından uzak köşeye kıvırdı: 1-0.

Hollanda bundan sonra da boşluk aramayı sürdürdü, ancak tempo çok düşüktü ve ev sahibi ekip geçiş oyununda tehlikeyi en çok yaratan taraf olmaya devam etti. Verbruggen, Konstantinos Karetsas karşısındaki kurtarışıyla farkın açılmasını önledi, ancak devre bitmeden hemen önce işler yine ters gitti. Van Bommel, tamamen hatalı bir geri pasla topu acemice kaybetti, ardından Ioannidis ortayı yaptı ve oyuna sonradan giren Giorgios Masouras, ilk yarının 47. dakikasında 2-0'ı ağlara gönderdi.

Xavi, devre arasında sert bir müdahalede bulundu ve Van Bommel, Guus Til ile Quinten Timber'ı soyunma odasında bıraktı. Noa Lang, Tijjani Reijnders ve Ryan Gravenberch oyuna dahil oldu ve Hollanda tempoyu hemen yükseltti. Bu da 59. dakikada farkı bire indiren golü getirdi; Joey Veerman'ın kullandığı köşe vuruşunda Van Dijk kafayla fileleri buldu.

Altı dakika sonra Hollanda'nın yeniden eşitliği sağladığı düşünüldü. Dumfries, Yunanistan ceza sahasında topu kazandı ve golünü attı, ancak VAR müdahalesinin ardından gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Xavi daha sonra Meerdink'in yerine Joshua Zirkzee'yi de oyuna sürdü ve takımının baskısını giderek daha belirgin şekilde artırdığını gördü.

Hollanda baskısını sürdürdü ve 73. dakikada Dumfries'in bir golü daha ofsayt nedeniyle iptal edildiğini gördü. Xavi, Joshua Zirkzee ile ilk kez forma giyen Gjivai Zechiël'i de oyuna aldı. Zirkzee, 86. dakikada beraberlik golüne çok yaklaştı. Ancak onun kafa vuruşu, Yunan kaleci Kostas Tzolakis tarafından başarılı bir şekilde çıkarıldı.

Üç dakika sonra 2-2 yine de geldi. Lang iyi bir orta yaptı, ardından Zechiël'in röveşatası engellendi ve top Reijnders'in önünde kaldı. Orta saha oyuncusu tereddüt etmedi ve dönen topu acımasızca ağlara gönderdi.

Böylece Hollanda, Xavi yönetimindeki üçüncü maçında da yenilgi yüzü görmedi ve grupta lider Yunanistan'ı takibini sürdürdü.