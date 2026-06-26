Hollanda milli takımı değerlendirmesi: Jan Paul van Hecke, Tunus maçında en iyi performans gösteren isim oldu; bir oyuncu yetersiz not aldı

Hollanda milli takımı, Perşembe gecesinden Cuma sabahına doğru Dünya Kupası F Grubu’nda 1. sırayı garantiledi. Özellikle maçın başındaki yıldırım gibi başlangıcı sayesinde Oranje, Tunus’u 1-3’lük skorla kolayca mağlup etti. Voetbalzone, sahada en az 45 dakika oynayan her oyuncuya bir puan verdi.

Oranje’nin maça başlangıcı olağanüstü etkileyiciydi; zira 7 dakika içinde skor 0-2 olmuştu. Brian Brobbey, İsveç maçında olduğu gibi yine tüm dikkatlerin odağıydı ve bu üstünlükte büyük pay sahibi oldu. Onun varlığı sayesinde Ellyes Skhiri kendi kalesine gol attı; birkaç dakika sonra ise forvet, ikinci golü kendisi kaydetti.

Ancak ardından Hollanda milli takımının performansı çok hızlı bir şekilde düştü. Takım, bu üstünlüğü yeterli bulmuş gibi görünüyordu ve tempoyu büyük ölçüde düşürdü. Bu durum ilk yarıda bir sonuç doğurmadı, ancak ikinci yarıda Oranje sert bir darbe yedi. Yine bir köşe vuruşundan gol yendi: bu sefer, zaten maça iyi girememiş olan Tijjani Reijnders, Hazem Mastouri tarafından havada kolayca geçildi.

Neyse ki, Oranje’nin en göze çarpan oyuncularından biri olan Jan Paul van Hecke, durumu çabucak düzeltmeyi başardı. Bir köşe vuruşundan sonra savunma oyuncusu topu ustaca uzattı ve vuruşu Tunus savunması için durdurulamaz oldu. Bu, Van Hecke’nin Hollanda milli takımındaki ilk golüydü. 1-3’lük skor sayesinde Ronald Koeman’ın takımı maçı rahat bir şekilde tamamlayabildi.

Hollanda Milli Takımı Rapor:

Bart Verbruggen 6

Denzel Dumfries 7

Jan Paul van Hecke 7,5

Virgil van Dijk 6

Nathan Aké 6

Frenkie de Jong 6,5

Ryan Gravenberch 6,5

Tijjani Reijnders 5

Donyell Malen 6,5

Brian Brobbey 7

Cody Gakpo 5,5