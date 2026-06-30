Hollanda milli takımı değerlendirildi: Verbruggen, başarısız penaltı atışlarına rağmen öne çıkan isim oldu; 5 oyuncu yetersiz not aldı

Hollanda milli takımı, Dünya Kupası on altıncı finalinde penaltı atışları sonucunda Fas’a yenildi. Voetbalzone, sahada en az 45 dakika kalan her oyuncuya bir not verdi.

İlk yarıda Hollanda neredeyse hiç tehlikeli olamadı. Sadece Micky van de Ven, uzak mesafeden attığı bir şutla Yassine Bounou’yu kurtarış yapmaya zorlayabildi. Öte yandan Fas, birkaç fırsat yarattı; maçın en göze çarpan ismi Bart Verbruggen, Achraf Hakimi ve Neil El Aynaoui’nin şutlarına karşı iki kez kurtarış yapmak zorunda kaldı.

İkinci yarıda Fas’ın bir köşe vuruşunu neredeyse tek vuruşta ağlara göndermek üzereyken Verbruggen yine kurtardı. En güzel kurtarış ise daha gelmemişti; uzatmalarda Verbruggen, Oranje’yi gerçekten muhteşem bir şekilde ayakta tuttu. Kaleci, Soufiane Rahimi’nin şutunu diziyle kurtardı ve kahramanlık rolüne doğru ilerliyordu. Ancak penaltı atışlarında Verbruggen kendini gösteremedi: Rahimi’nin ikinci penaltısını ilk başta kurtardı, ancak talihsiz bir şekilde kendi kalesine gönderdi. Yine de Verbruggen 8 puan aldı.

Tunus karşısında (3-1) Oranje’nin en iyi oyuncularından biri olan Jan Paul van Hecke, Fas maçında da yine olumlu bir performans sergiledi. Topla bir dizi iyi hareket yaptı ve savunmada da görevini layıkıyla yerine getirdi.





Oranje Maç Raporu:

Bart Verbruggen 8

Denzel Dumfries 5

Jan Paul van Hecke 7,5

Virgil van Dijk 6,5

Nathan Aké 4,5

Micky van de Ven 6

Frenkie de Jong 5

Ryan Gravenberch 6,5

Crycensio Summerville 7,5

Brian Brobbey 5

Cody Gakpo 6





Ronald Koeman 2