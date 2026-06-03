Hollanda milli takımı değerlendirildi: beklentileri karşılayamayan yedek oyuncu Depay en düşük notu aldı

Hollanda milli takımı, Dünya Kupası hazırlık maçlarında Cezayir'e 0-1 yenildi. Bu sonuç, Oranje ve teknik direktör Ronald Koeman için bir moral kaynağı oldu. Voetbalzone, her zamanki gibi Hollanda'nın ilk 11'inde yer alan oyuncuları ve en az 45 dakika sahada kalan oyuncuları notlarla değerlendiriyor.

Koeman'ın forvet pozisyonunda Donyell Malen'e tercih ettiği Donyell Malen, yağmurlu Rotterdam'da maçın ilk dakikalarında direğe çarptı. Birkaç dakika sonra Crysencio Summerville, Tijjani Reijnders'e mükemmel bir pas verdi; Reijnders yakın mesafeden gol attı ancak ofsayt nedeniyle gol geçersiz sayıldı.

Cezayir de birkaç kez tehlikeli pozisyonlar yarattı, Oranje'nin fırsatları ise giderek azaldı. Dolayısıyla De Kuip'te 45 dakikalık oyun sonunda 0-0'lık skor mantıklı bir sonuçtu. Hollanda, devre arasında Justin Kluivert ve Memphis Depay'ın da dahil olduğu beş oyuncu değişikliği yaptı.

Bu değişiklikler Hollanda milli takımına ekstra enerji veya güç getirmedi. Hatta, tam da Feyenoord'un forveti Anis Hadj Moussa içe doğru çekilip son dakikalarda uzak köşeye galibiyet golünü attı. Oranje için hayal kırıklığı yaratan bir sonla biten bir veda maçı oldu.

Bart Verbruggen: 6

Mats Wieffer: 5,5

Jan Paul van Hecke: 7

Virgil van Dijk: 6

Micky van de Ven: 6,5

Frenkie de Jong: 6

Ryan Gravenberch: 6,5

Tijjani Reijnders: 6

Crysencio Summerville: 7,5

Donyell Malen: 7

Cody Gakpo: 6

Yedekler:

Robin Roefs 5,5

Nathan Aké 5

Justin Kluivert 7

Jorrel Hato 5,5

Memphis Depay 4,5