Hollanda milli takımı, Cezayir ile oynayacağı veda maçından birkaç saat önce yeni kulübü tarafından sağlık kontrolünden geçti

Noa Vahle, Vandaag Inside'a verdiği bilgide, Denzel Dumfries'in Çarşamba günü sağlık kontrolünden geçtiğini bildirdi. Hollanda milli takımının oyuncusu, Real Madrid'e hayallerindeki transferi tamamlamak üzere.

Dumfries'in Inter'den Real Madrid'e transferi son günlerde aniden hız kazandı. José Mourinho'nun yeşil ışık yaktığı ve sağ bek oyuncusunun yakında İspanya'nın başkentinde 2030 ortasına kadar geçerli bir sözleşme imzalayacağı belirtiliyor.

Söylentilere göre Real Madrid, Dumfries'in sözleşmesindeki 20 milyon avroluk sınırlı serbest kalma bedelinden yararlanacak. Hollandalı oyuncu, Milano'dan gelen ilginin ardından tersi yönde bir transfer yapabilecek olan Dani Carvajal'ın halefi olacak.

Vahle'nin verdiği bilgiye göre Dumfries, Çarşamba günü sağlık kontrolünden geçti. Bu arada Hollanda milli takımıyla Dünya Kupası hazırlıklarına yoğun bir şekilde devam ettiği için, bu kontrol Madrid'de değil, Hollanda'da gerçekleştirilmiş.

Böylece Dumfries, Çarşamba günü Hollanda milli takımının Dünya Kupası öncesi Cezayir ile oynayacağı veda maçının yapıldığı De Kuip'te de yer aldı. 71 kez milli formayı giyen oyuncu, Mart ayında Ekvador ile oynanan hazırlık maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı durumda.

De Telegraaf adına Mike Verweij de, "Yurtdışındaki diğer haberlerin aksine, cezalı Dumfries 'her zamanki gibi' De Kuip'te yer alacak" diye doğruladı.

Mats Wieffer, Çarşamba günü Oranje'de sağ bek olarak Dumfries'in yerini alacak. Brighton & Hove Albion'da forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, Premier League'de mükemmel bir sezon geçirdi.