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Hollanda Milli Takımı, pazartesi akşamı Uluslar Ligi'nde Almanya karşısında ağır bir yenilgi aldı. Teknik direktör Xavi Hernández'in ekibi, Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda 5-0 mağlup oldu ve özellikle ikinci yarıda hiçbir varlık gösteremedi. Florian Wirtz, attığı iki golle Almanların en etkili oyuncusu oldu. Hollanda, Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta Almanya'nın ardından ikinci sırada yer alarak çeyrek finale yükseldi. Bu, Hollanda'nın Almanya karşısında 1957'den bu yana aldığı en ağır yenilgi oldu. O tarihteki maç 7-0 bitmişti.

Hollanda, doğu komşusuyla oynadığı prestij maçına Yunanistan karşısındaki ilk 11'ine çok yakın bir kadroyla çıktı. Yalnızca hafif sakatlığı bulunan Frenkie de Jong forma giyemedi; onun yerine Quinten Timber ilk 11'de başladı. Xavi, maç öncesinde Jürgen Klopp yönetiminde Uluslar Ligi çeyrek finaline ulaşmak için elinden geleni yapmak zorunda olan Almanya'nın kalitesine dikkat çekmişti.

İlk dakikalardan itibaren Hollanda'yı, birkaç gün önce Amsterdam'da oynadığı maçtan bambaşka bir karşılaşmanın beklediği anlaşıldı. Almanya, çok sayıda oyuncuyla Hollanda'nın geriden oyun kurmasına erken baskı yaptı. Bu nedenle kaleci Bart Verbruggen sık sık uzun top oynamak zorunda kaldı. Hollanda, Cody Gakpo, Donyell Malen ve Crysencio Summerville'in hızıyla geçiş hücumlarında tehlike yaratmaya çalıştı ancak Alman savunmasını ciddi biçimde sınamayı pek başaramadı.

Yine de Hollanda, ilk yarının ortalarında golü bulmak için çok iyi bir fırsat yakaladı. Summerville'in savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Gakpo, karşısındaki oyuncuyu geçtikten sonra arka direkteki Malen'e ulaşmaya çalıştı. Ancak ortası fazla sertti ve sıçrayışını yanlış zamanlayan Malen'in kafa vuruşu Alman kalesinin yanından auta gitti.

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Diğer tarafta Derry Scherhant etkisini belirgin biçimde gösterdi. SC Freiburg'un hücum oyuncusu, 32. dakikada güzel bir vuruşla direğe takıldı ancak dokuz dakika sonra golünü attı. Denzel Dumfries'i kolayca çalımlayan Scherhant, topu harika bir vuruşla üst köşeye gönderdi. Verbruggen'in müdahale şansı bulamadığı golle Almanya soyunma odasına 1-0 önde gitti.

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Aranın ardından Hollanda başlangıçta maça dönebilecek gibi göründü. Dumfries, 48. dakikada arka direkte ortaya çıktı ancak gelen ortaya yaptığı kafa vuruşuyla topu Marc-André ter Stegen'in kalesinin üzerinden gönderdi. Gakpo da şut fırsatı buldu fakat Alman kaleci vuruşunu kurtardı. Ardından Almanya kontrolü tamamen ele geçirdi.

60. dakikada Hollanda için işler iyice kötüleşti. Dumfries tehlikeli bir bölgede topu kaybetti. Wirtz, top kaybını sert bir uzak mesafe şutuyla cezalandırdı; top direğin içinden ağlara gitti. Yalnızca beş dakika sonra Nico Schlotterbeck, bir duran topta çok sayıda Hollandalı savunmacı bulunmasına rağmen kafayla golü atarak farkı daha da açtı.

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Almanya'nın gol yağmuru bununla da bitmedi. Wirtz, 71. dakikada Hollanda savunmasındaki geniş boşluklardan yararlandı ve yakın mesafeden yaptığı vuruşta topu üst direğe çarptırarak ağlara gönderdi: 4-0. Teknik direktör Xavi, aralarında Justin Kluivert, Mexx Meerdink ve Ian Maatsen'in de bulunduğu oyuncuları oyuna alarak gidişatı değiştirmeye çalıştı ancak Hollanda kalan sürede farkı azaltacak gole yaklaşamadı.

Almanya'nın dördüncü golünden altı dakika sonra hezimet tamamlandı. Önceki bir Alman vuruşu direkten döndükten sonra Brajan Gruda, topu yakın mesafeden boş kaleye gönderdi. Skorun 5-0'a gelmesi Verbruggen'i gözle görülür biçimde öfkelendirdi. Takım arkadaşlarını yanına çağıran kaleci, savunma performansından duyduğu hoşnutsuzluğu açıkça gösterdi.

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Bu ağır yenilgi, özellikle de Hollanda'nın birkaç gün önce Yunanistan'ı 7-0 yenmiş olması nedeniyle Xavi için acı bir gerçekle yüzleşme oldu. Hollanda bir kez daha üst düzey bir rakibini yenmeyi başaramadı ve savunmadaki sorunları en çarpıcı biçimde ortaya çıktı. Bu farklı mağlubiyete rağmen Uluslar Ligi çeyrek finali tehlikeye girmedi ancak eleme aşaması öncesinde teknik direktörün üzerinde düşüneceği çok şey var.