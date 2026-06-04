Hollanda milli takım oyuncusu için yapılan ilk teklif reddedildi; transfer ücreti 80 milyon avronun üzerinde

BBC'nin Perşembe günü bildirdiğine göre, Tottenham Hotspur'un Jan Paul van Hecke için yaptığı ilk teklif Brighton & Hove Albion tarafından reddedildi. Premier League'in orta sıralarında yer alan kulüp, Hollanda milli takım oyuncusu için 80 milyon avronun üzerinde bir bedel talep ediyor.

Brighton ile bir yıldan fazla süreli sözleşmesi bulunan Van Hecke için Tottenham'ın ilk etapta ne kadar ödemeyi teklif ettiği bilinmiyor. Transfermarkt, Hollandalı oyuncunun değerini 45 milyon euro olarak tahmin ediyor, ancak istenen transfer ücreti bunun çok üzerinde görünüyor.

Brighton, Çarşamba günü Hollanda milli takımıyla Cezayir'e karşı 0-1 yenilen Van Hecke için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Geçmişte Moisés Caicedo, João Pedro ve Marc Cucurella gibi oyuncular yüksek bedeller karşılığında satılmıştı.

Van Hecke, Tottenham ile sözleşme imzalarsa, bu Roberto De Zerbi ile yeniden bir araya gelmesi anlamına gelir. Merkez savunma oyuncusu, 2022 ile 2024 yılları arasında Brighton'da İtalyan teknik direktörle birlikte çalışmıştı.

Onun yönetiminde Van Hecke, 2022'de Brighton formasıyla ilk maçına çıktı. Birlikte geçirdikleri ikinci sezonda Van Hecke, ilk 11'in vazgeçilmez oyuncusu olmayı başardı ve o zamandan beri, tutkulu teknik direktörün ayrılmasından sonra bile bu statüsünü kaybetmedi.

Şimdi Van Hecke, Hollanda milli takımına yükselip Dünya Kupası kadrosuna da girmeyi başardığı Brighton'dan ayrılmayı ima ediyor. Şu ana kadar 11 kez milli formayı giydi.

The Athletic'ten gazeteci David Ornstein, durumu şöyle yorumladı: "Van Hecke, De Zerbi ile sıkı bir bağa sahip ve savunma oyuncusu şu ana kadar Brighton ile sözleşmesini uzatmak konusunda hiçbir ilgi göstermedi. Vatandaşı Bart Verbruggen ve Carlos Baleba ile birlikte, bu yaz büyük bir transferin adayı."