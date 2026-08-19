Feyenoord taraftarları, Lutsharel Geertruida'nın PSV'ye yaklaşan transferi nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Hollanda Milli Takımı'nın savunmacısı, Instagram'da sert tepkilerin hedefi olurken Quinten Timber da nasibini alıyor.

Salı günü Fabrizio Romano, Geertruida'nın PSV'ye gitmeye sıcak baktığını duyurdu. Eindhoven ekibi, RB Leipzig ile 15 milyon euroluk satın alma opsiyonunu içeren kiralık transfer konusunda anlaşmaya çok yakın.

Feyenoord formasıyla 200'den fazla maça çıkan Geertruida, Rotterdam ekibinin hayal kırıklığı yaşayan taraftarları tarafından sosyal medyada yoğun şekilde hedef alınıyor.

Geertruida'nın yorum yaptığı Quinten Timber paylaşımının altında oyuncuya yükleniliyor. Timber, arkadaşını savunduğunda o da hedef haline geliyor. “Sıçanlar birbirini buluyor, öyle mi?”

Geertruida'nın kendi son paylaşımının altında da transferine dair çok sayıda yorum yapılıyor. Feyenoord taraftarları sık sık yılan emojisi paylaşıyor.

Son olarak, normalde Feyenoord hakkında paylaşımlar yapan büyük Instagram hesabı Hieropzuid, bir paylaşımda bulundu, “Kulüp sevgisi” sözcüğü bugün tüm anlamını yitirdi. Lutsharel Geertruida, başka seçenekler de varken, hatta Premier League'de Everton ihtimali bulunurken PSV yolunda. Güney'deki tüm anılar: şampiyonluk, kaptanlık, kulübümüzde geçen 14 yıl, taraftarlarla müthiş ilişki, hepsi boşunaymış. Söz var, icraat yok.”

“Geertruida, Kökçü ve Bijlow, hâlâ kulüp sevgisi bekleyebileceğimiz tek isimlerdi. Ama görünüşe göre bu da artık kendiliğinden gelen bir şey değil” diyerek sözlerini noktalayan Hieropzuid, ardından yorumlarda tehdit paylaşılmaması çağrısında bulunuyor.











